Deux nouvelles causes commencent cette semaine dans Indéfendable

Cette nouvelle semaine d'Indéfendable s'annonce pour le moins mouvementée, alors que nous assisterons au dévoilement du verdict dans la cause de Léo MacDonald (Sébastien Delorme), accusé du meurtre de Dylan Blondin, en plus de voir deux nouvelles causes judiciaires commencer.

L'équipe du Cabinet Lapointe-MacDonald-Nolin n'est pas au bout de ses peines, pour tenter de disculper Léo, tandis que le sergent Diaz (Thomas Vallières) use de tous les stratagèmes possibles pour arriver à ses fins.

Coupable ou non coupable selon vous? C'est ce mercredi que vous aurez la réponse.

Parallèlement à cette affaire, deux nouvelles histoires seront lancées.

D'une part, un homme, Garry Bédard, est arrêté pour leurre de mineure. Les preuves étant accablantes, il est envoyé en prison, où il croisera le gardien Raphaël Parenteau, qui outrepassera les règles de sa profession. Cette histoire, qui ne devrait pas durer très longtemps, rappelle que personne ne peut tenter de se faire justice, même dans un cas de pédophilie.

Le prédateur est interprété par Domenic Di Rosa (voir sa photo ici), tandis que le gardien de prison est joué par David Strasbourg (voir sa photo ici).

Puis, à la fin de la semaine, vous rencontrerez une influenceuse qui espère refaire sa vie, après avoir commis une faute grave envers son assistante. Pour y arriver, elle utilisera un procédé pour le moins tordu. Cette histoire est inspirée de faits réels, comme nous l'expliquait l'autrice Izabel Chevrier ici.

Dans cette intrigue, deux comédiennes viendront interpréter des sosies et leur ressemblance est absolument bluffante. Léa Roy (voir sa photo ici) et Devi Julia Pelletier (voir sa photo ici) se ressemblent tellement, ce qui fait d'ailleurs partie de l'histoire. L'une d'elles sera portée disparue.

Voilà qui promet de nous garder en haleine cette semaine!

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.