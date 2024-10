Un nouveau visage dans Indéfendable : Sera-t-elle au coeur d'une nouvelle intrigue?

Dans l'épisode de lundi d'Indéfendable, nous avons pu voir apparaître un nouveau visage connu. Il s'agit de l'actrice Brigitte Lafleur, vue récemment dans Alertes, Discussions avec mes parents et Nuit Blanche 2.

Celle-ci incarne une agente des services correctionnels. Elle et Lapointe (Michel Laperrière) se sont croisés à la prison et semblent se connaître depuis un certain temps. Comme il n'est pas question d'une « Mme Ouimet » dans les synopsis des prochaines semaines d'Indéfendable, on doit se résoudre à faire des recherches sur son rôle, soit une gardienne de prison.

Puis, on découvre que le 28 octobre prochain, donc dans deux semaines précisément, une gardienne de prison accompagnera une détenue à son traitement de chimiothérapie. Le lendemain, un avis de recherche sera lancé pour retrouver une agente carcérale disparue. Le duo en cavale (détenue et agente) tiendra la sergente détective Johnson bien occupée...

Bien sûr, il ne s'agit que d'une hypothèse, mais cette subtile introduction deux semaines avant le début de cette histoire nous laisse croire que Brigitte Lafleur jouera bientôt l'otage d'une criminelle atteinte d'un cancer dans Indéfendable. À suivre!

Rappelons que le cas défendu actuellement par Lapointe est inspiré d'un cas réel. Apprenez-en plus ici. D'ailleurs, les téléspectateurs ont une théorie concernant le dénouement de cette histoire d'empoisonnement. Lisez leur hypothèse (qui semble de plus en plus se confirmer) ici.