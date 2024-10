Indéfendable : Un cas grandement inspiré de la réalité

Cette semaine dans Indéfendable, les téléspectateurs étaient plongés dans une nouvelle histoire, celle de Vicky Marois (Mylène St-Sauveur), une jeune femme qui a servi un boeuf Wellington avec des champignons vénéneux à sa belle-famille.

Sur les réseaux sociaux, les fans de l'émission rapportent une information bien intéressante : ce cas serait grandement inspiré d'un fait réel récent.

En effet, en novembre 2023, en Australie, une femme a été trouvée coupable de meurtres et de tentatives de meurtres après avoir servi un boeuf Wellington garni de champignons mortels à ses beaux-parents et d'autres personnes. Son mari devait aussi être présent lors du repas, mais s'est désisté à la dernière minute. Trois personnes sont décédées et deux autres individus ont été gravement malades mais ont survécu. Les enfants de l'accusée, qui étaient absents lors du souper, ont mangé des restes du repas le lendemain, mais les champignons avaient été grattés du plat car ils ne les aiment, avait-elle expliqué en cour de justice. La dame maintenait toujours son innocence lors de son verdict. (source : BBC).

Effectivement, difficile de ne pas voir la parenté entre les deux cas...

Notons que l'autrice d'Indéfendable, Izabel Chevrier, s'inspire souvent de la réalité pour bâtir ses histoires. Ce personnage abominable, qui a fait frissonner beaucoup de téléspectateurs la saison dernière, était d'ailleurs inspiré d'un Québécois. Tous les détails ici.