« À partir du moment où j'ai su ça [que son personnage était inspiré d'un cas réel], on était en tournage, on avait commencé, ça a changé l'allure des scènes. Il a fallu que j'avale. Et en plus, on tournait dans sa ville. On m'a dit, il tient toujours office, il a toujours son église, qui est à deux coins de rue d'ici. Ça donne tout un choc de réalité. Toute l'équipe là-dessus, ça a changé chacune des prises. On était comme en mission. Ça marque. C'est le moins qu'on puisse dire. »

Benoît Brière n'a pas été nommé aux Gémeaux pour ce rôle, mais, dans notre coeur, il s'agit de l'une des performances les plus fortes de l'année.

