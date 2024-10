Les téléspectateurs ont une nouvelle théorie concernant cette intrigue dans Indéfendable

Ce lundi dans Indéfendable, plusieurs téléspectateurs ont vu leur opinion changer dans la cause du boeuf Wellington empoisonné.

En effet, depuis le début de cette cause, Vicky Marois (Mylène St-Sauveur) semble plus que coupable de l'empoisonnement qui a conduit à la mort de ses beaux-parents.

D'abord, elle ne se rappelle pas la provenance des champignons utilisés dans sa recette. Ensuite, elle avait fait un repas différent pour son fils, qui « n'aime pas la viande ». Enfin, un détail important avait attiré notre attention, s'imposant comme une preuve circonstancielle.

Pourtant, depuis hier, les téléspectateurs ont une nouvelle hypothèse, qu'on retrouve de nombreuses fois sur les réseaux : pourrait-ce être son ex-conjoint le coupable? Pourrait-il avoir tenté d'empoisonner ses propres parents et sa soeur?

Cette théorie survient après un échange entre le frère et la soeur, nouvellement de retour, alors qu'elle lui demande pourquoi lui n'était pas présent lors de ce souper. Se pourrait-il qu'il ait lui-même acheté les champignons qu'il aurait ensuite laissés chez son ex?

Par ailleurs, dans la bande-annonce du prochain épisode, Me Lapointe informe sa cliente que de nouvelles preuves déposées par la Couronne sont aggravantes. En effet, l'accusée a menti en disant qu'elle avait utilisé tous les champignons dans sa recette. Or, en allant les jeter dans la poubelle de son voisin, elle semble avoir en plus causé la mort de son chien.

Voyez-la ci-dessous.

Rappelons que cette cause est fortement inspirée d'un fait réel dont on vous parle ici.

Notons également que cet épisode marquait aussi l'arrivée de la nouvelle stagiaire, jouée par Naïla Louidort. Contrairement au stagiaire joué par Tom-Éliot Girard qui a mis tout le monde à cran, celle-ci semble faire l'unanimité, grâce à son intelligence, ses réflexions pertinentes et son grand calme. Ça promet!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.