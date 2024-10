Avez-vous remarqué ce détail révélateur dans Indéfendable?

Ce mardi, dans l'épisode d'Indéfendable, les téléspectateurs ont pu assister à la scène de souper empoisonné qui a conduit au décès de deux personnages.

Au coeur de cette histoire, on retrouve la comédienne Mylène St-Sauveur, dont le personnage clame haut et fort son innocence. Arrêtée par la police, celle-ci a demandé l'aide d'un avocat, Me André Lapointe (Michel Laperrière).

Avez-vous remarqué LE détail dans cet épisode qui disait tout?

Alors qu'elle servait le repas à sa belle famille, son fameux boeuf Wellington, ce détail nous a rapidement sauté aux yeux : un cure-dent était piqué dans l'une des quatre portions.

Bien qu'anodin, ce cure-dent s'avère la preuve irréfutable de la préméditation de ce crime par empoisonnement. Vicky Marois a vraiment voulu faire du mal à ses invités, avec des champignons toxiques.

Voyons voir maintenant comment son avocat et la couronne présenteront la cause en cour. Cela risque d'être particulièrement passionnant, alors que nous la savons déjà coupable!

Croyez-vous qu'elle puisse s'en sortir malgré toutes ses manigances?

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.