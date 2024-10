Tom-Éliot Girard aborde son passage dans Indéfendable : « Je suis allé à fond dans l'arrogance »

Depuis quelques jours, un nouveau personnage dans la quotidienne Indéfendable fait la pluie et le beau temps, semant la grogne partout autour de lui, jusque dans nos salons.

Dans la peau du nouveau stagiaire prénommé Maxence, le comédien Tom-Éliot Girard, qu'on avait pu voir dans la dernière saison des Bracelets rouges, s'est assuré de marquer les esprits, même si l'on comprend que son personnage ne fera pas de vieux os au Cabinet Lapointe-Macdonald. C'est assez facile à deviner...

Le talentueux interprète de Maxence, Tom-Éliot, a construit un personnage marquant, aussi impoli qu'impertinent, en le gonflant d'une trop grande confiance en lui. Le résultat est tout à fait réussi. Nous en avons discuté avec le sympathique comédien, qui était bien heureux de ce passage dans la quotidienne de TVA.

C'est arrivé comme un super beau cadeau, on m'a juste proposé le rôle.

« Je pense que c'est une belle continuité avec ce que j'avais fait dans Les Bracelets rouges. Les Bracelets, ça m'avait permis de montrer une nouvelle palette de jeu que les gens ne m'avaient pas encore vu faire. Avant, j'avais eu des rôles un peu plus loin de ça. Ça m'a ouvert une porte à moi aussi, de prendre de la confiance dans ce genre de personnage là », nous indique d'emblée le comédien.

Comment est-ce d'interpréter l'un des « vilains » de l'heure de notre petit écran? La réponse arrive du tac au tac : « C'est le fun! C'est tellement le fun! Je suis allé à fond dans l'arrogance. Là, je vois que les gens réagissent fort au personnage, donc je me dis que j'ai bien fait ma job (rires). C'est un peu tout ce qu'on espérait. Sur place, je me disais, il faut juste que ça fasse réagir, que le monde ne l'aime pas. Et de voir que ça a fonctionné, je suis très content. »

Pendant ses 8 jours de tournage, le comédien a eu l'occasion de constater la gentillesse qui règne sur ce plateau de tournage, très accueillant avec les comédiens et comédiennes épisodiques : « Je suis arrivé là comme si je faisais partie de la gang depuis toujours. Ils m'ont accueilli exactement comme ça aussi. Ça m'a vraiment surpris à quel point on pouvait faire des blagues entre les takes. Sébastien Delorme était tellement généreux, il m'a tellement nourri dans le personnage et il a tellement embarqué. On travaillait beaucoup ensemble. Ça reste un personnage qui n'était pas là pour longtemps. Il aurait pu ne pas s'investir comme il l'a fait avec moi. »

Il poursuit : « Au contraire, on improvisait des bouts, on jouait ensemble. Ça m'a vraiment fait tripper de voir à quel point les gens étaient chaleureux, tout le monde était content de me voir. Je me suis vraiment senti inclus rapidement. »

Est-ce que les téléspectateurs pourraient revoir Maxence plus loin dans l'intrigue d'Indéfendable? Le comédien nous dit que rien n'a été prévu en ce sens, mais que toute l'équipe s'amusait, pendant le tournage, à lui trouver des raisons de revenir : « Tout le monde était impliqué dans l'histoire de Maxence et à lui trouver une façon de revenir. Parce que je pense qu'on aime ça, haïr des personnages. Après ça, il y aurait toujours la possibilité qu'il apprenne... Il peut être encore chiant, il peut être encore ferme, mais je pense qu'il n'est pas con non plus, Maxence, et que s'il était pour revenir, peut-être qu'il pourrait revenir faire chier d'autres gens différemment. »

Suivez les aventures de Maxence et ses mentors cette semaine dans Indéfendable.

La quotidienne se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.