Un nouveau rôle de fiction pour Patrice Bélanger dans une série que vous aimez

Crave fait une belle annonce ce jeudi matin, soit le renouvellement de la série Le retour d'Anna Brodeur de l'auteur Richard Blaimert pour une troisième saison.

Forte de quatre nouveaux Gémeaux pour ses interprètes, Julie Le Breton, Benoît McGinnis, Élise Guilbault et Sébastien René, la série reprendra son envol alors qu'Anne Brodeur est déterminée à se bâtir une vie qui lui ressemble et ose enfin faire les choix qui la rapprochent du bonheur.

Cette confirmation arrive avec une annonce concernant la distribution, qui se bonifie de plusieurs nouveaux visages, dont certains sont très connus. C'est le cas de Patrice Bélanger, qui fait un retour en fiction après son court passage dans Antigang en 2025. On avait aussi pu le voir dans Hôtel, une série annuelle qui s'est terminée en 2023.

La production pourra aussi compter sur le travail de Mélissa Désormeaux-Poulin, Bénédicte Décary, Jean-François Nadeau, Isabelle Vincent, Marilyse Bourke, Marie-Ève Beauregard, Samuel Gauthier, Julie du Page, Gabrielle B. Thuot, Frédérick Robichaud, Aracelli Lillo, André-Luc Tessier, Amélie Lafleur, Ellicyane Paradis et David Strasbourg, qui se joignent tous à l'ensemble.

Ils rejoignent ainsi la distribution originale, qui réunit, notamment, Julie Le Breton, Benoit McGinnis, Patrick Hivon, Élise Guilbault, Sébastien René, Stéphane Gagnon, Jean-Moïse Martin, Macha Limonchik, Antoine Pilon, Maripier Morin et plusieurs autres.

Produite par Sphère Média, en collaboration avec Bell Média, Le retour d'Anna Brodeur est écrite par Richard Blaimert et réalisée par Sébastien Gagné.

Les dix nouveaux épisodes seront proposés sur Crave à l'hiver 2027, tandis que les deux premières saisons sont toujours disponibles sur la plateforme.