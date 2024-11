Un nouveau projet emballant pour Éléonore Lagacé

C'est qu'après avoir remporté la première saison de la compétition présentée en direct, celle-ci a été invitée à occuper le siège vacant du capitaine des Z, suite au désistement de Claudia Bouvette . Un rôle qui l'enchante en tous points, comme elle nous l'avait confié ici . Faisant désormais partie de l'ADN de l'émission, il n'est donc pas surprenant que la production de Zénith le Spectacle annonce qu'Éléonore sera l'une des 8 artistes à être présente sur la scène de l'événement, pour un rendez-vous musical d'envergure et retraçant les meilleurs numéros des 3 saisons. Plus de détails dans cet article .

Il est évident qu'avec sa bonne humeur contagieuse, combinée à sa voix et ses pas de danse, Éléonore saura habiter la scène comme personne d'autre, en offrant au public une salve de numéros. Celle-ci pourra également compter sur la présence d'Alex Nevsky, participant de la 2e saison de Zénith, qui s'immiscera lui aussi dans le spectacle. Quels autres artistes aimeriez-vous voir?

Ce n'est d'ailleurs pas le seul projet que prépare Éléonore Lagacé ces temps-ci, puisqu'elle reprendra du service lors de la prochaine édition de la Soirée Mammouth. Le 6 décembre prochain, sur les ondes de Télé-Québec, celle-ci sera notamment entourée de Claudia Bouvette, Tom-Éliot, Mégan Brouillard et Schelby Jean-Baptiste, pour une soirée spéciale présentant des sketchs, des parodies et pour discuter des enjeux importants chez les ados.

Comme c'est l'habitude depuis 8 ans déjà, les gestes les plus inspirants de l'année seront soulignés et récompensés. Parmi les nommés de l'édition 2024, on note Céline Dion, qui est revenue sous les projecteurs après s'être montrée vulnérable, Jay Du Temple, qui a traversé le pays à vélo afin d'amasser des fonds pour la recherche en santé mentale, et Frédéric Pierre, qui a su apporter une belle diversité à la télé avec la série Lakay Nou.

Vous trouverez la liste complète des artistes, athlètes et personnalités en nomination sur ce site.