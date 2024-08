Une soirée remplie de rires, de musique et de moments forts pour passer 2024 en revue! Par des sketchs, des parodies et des vidéoclips, on se penche sur les sujets d’actualité qui ont fait vibrer la jeunesse d’ici au cours de la dernière année. Et qui de mieux, pour se plonger dans ce projet, que notre équipe éclectique à l’animation, avec ses multiples talents! Avec la remise des cinq insignes MAMMOUTH, on souligne les gestes influents qui ont marqué et inspiré notre public au cours des douze derniers mois. La Soirée MAMMOUTH, c’est une fête pour les jeunes et inspirée par les jeunes!