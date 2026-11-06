Un acteur connu interprètera l'ex-conjoint de Valérie dans Alertes

D'ici Noël, il semble bien que Valérie Murphy (Julie Ringuette) aura droit à la monnaie de sa pièce dans Alertes.

Un « grave affrontement » est d'ailleurs prévu entre les deux capitaines dans le dernier épisode de la saison, qui sera diffusé le 8 décembre prochain.

Au cours des prochaines semaines, les téléspectateurs auront la chance de rencontrer la mère du vil personnage (voyez ici qui interprètera celle-ci), ainsi que son ex-conjoint.

Simon Paquin, qui arrivera dans l'histoire le 24 novembre prochain, sera interprété par l'acteur Yan Rompré (photos ici).

Yan est connu pour ses rôles dans Providence, Mémoires vives et Doute raisonnable. On a aussi pu le voir dans STAT, Indéfendable et Antigang.

Alertes se poursuit les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.