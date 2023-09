Un accueil mitigé des téléspectateurs à la première de Martin Matte en direct

Ce jeudi, TVA présentait son nouveau talk-show, Martin Matte en direct, bien évidemment animé par l'humoriste. Pour l'occasion, Martin Matte s'est entouré d'un band mené par Dumas et d'un complice du milieu de l'humour, Patrick Huard. Nous vous faisions part de nos impressions sur cette première ici.

Nous avons profité de l'occasion pour sonder le public sur cette soirée-événement, histoire de lire le pouls des téléspectateurs quant à cette nouveauté automnale. Les commentaires ont été très nombreux, signe que vous étiez au rendez-vous.

Force est d'admettre que Martin Matte en direct n'a pas su rallier tout le monde avec cette première. Il faut dire que c'est rarement le cas avec ce genre d'émission. Il faut généralement laisser quelques semaines de "rodage" pour permettre à l'ensemble de prendre et de bien exister sur les ondes. La plupart des talk-shows que nous avons en ondes annuellement ont dû passer par cette période de flottement. Ce n'est pas facile de lancer un talk-show, soyons indulgents!

Les commentaires du public se scindent carrément en deux. D'un côté, plusieurs ont aimé cette proposition grinçante et le fait de retrouver Martin Matte dans un cadre qui lui va bien. Plusieurs soulignent l'apport important de Patrick Huard, qui fut en effet un premier invité en or.

De l'autre côté, les téléspectateurs soulèvent plusieurs critiques. La saynète navale Le dernier lien ne semble pas avoir plu particulièrement, malgré sa distribution toute étoile. Où s'en va Martin Matte avec cette histoire qui ne s'est pas révélée captivante d'emblée? Plusieurs mentionnent d'ailleurs que cet extrait ressemblait drôlement à ce que Marc Labrèche fait dans Je viens vers toi.

Le commentaire le plus récurrent était celui que les textes, et donc le résultat final, étaient inégaux. On mentionne aussi que l'entrevue de Martin Matte avec Patrick Huard n'était pas particulièrement fluide. Encore là, il faudrait être indulgents, c'est stressant une première!

La plupart des téléspectatrices et téléspectateurs mentionnent toutefois qu'ils seront à l'écoute la semaine prochaine pour voir la progression.

Enfin, plusieurs indiquent encore leur déception de ne pas retrouver Le monde à l'envers dans la grille de TVA cet automne, mais c'est évidemment un autre dossier...

Dans ce contexte, en fonction de ce que nous lisons, Martin Matte a toutes les chances d'appliquer quelques changements à sa recette pour arriver avec un deuxième épisode encore plus fort.

Les dix épisodes de Martin Matte en direct seront présentés les jeudis à 20 h à TVA. Jeudi prochain, Martin Matte reçoit l'excellent Stéphane Rousseau.