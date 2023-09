Voici nos impressions de la première de Martin Matte en direct

Bien des curieux avaient syntonisé TVA jeudi soir afin de regarder la première du nouveau talk-show de Martin Matte, Martin Matte en direct.

L'humour caustique de Matte et sa fanfaronnade habituelle font évidemment partie de la facture de son émission. Avec son monologue d'ouverture percutant, inspiré de l'actualité, il a démontré ses intentions : frapper fort et n'épargner personne. Par contre, les gags n'ont pas tous été reçus avec le même enthousiasme de la part du public en studio. Les textes n'étaient pas aussi solides que l'animateur, qui, lui, semblait dans son élément plus que jamais à la barre de son propre talk-show.

Patrick Huard, premier invité de la saison, s'est lancé tête première dans les idées folles de Martin Matte. Il a reçu son « organigraine » (un organigramme des hommes qui ont couché avec les mêmes femmes que lui) en riant et a participé à une entrevue déjà écrite où il devait lire le télésouffleur. Lors de ce segment - hilarant! -, l'animateur en profite pour faire dire des énormités à ses invités. Avec Patrick Huard, par exemple, il a laissé entendre que, dans 10 ans, il fréquenterait Rambo Gauthier : « dans ma carrière, je suis au top, mais au lit, je suis plus un bottom ». Patrick Huard a eu une seule réserve, incapable de se résoudre à compléter une blague sur Katherine Levac... Cette portion de l'émission est la plus réussie. C'est parfaitement décalé et souvent grossier, mais la gêne réelle que cette fausse entrevue génère chez l'invité s'avère follement divertissante.

Martin Matte a choisi d'inclure dans son talk-show une fiction humoristique navale intitulée Le dernier lien, mettant en scène une impressionnante distribution. Le premier épisode ne nous a malheureusement pas convaincus. Est-ce parce que nous ne saisissons pas encore le ton que l'humoriste veut y donner ou est-ce que la mayonnaise ne prend vraiment pas? Laissons-nous encore quelques semaines pour nous familiariser avec l'approche satirique de Matte avant d'affirmer que c'est raté.

Même si cette première n'était pas parfaite, il y avait plusieurs bons coups que nous nous devons de souligner. La présence du band, dirigé par Dumas, sur la scène, aux côtés de Matte et ses invités, apporte une énergie, un mordant indéniable, et nécessaire. L'humoriste se permet d'être grinçant et ose des questions différentes, souvent décapantes. Les artistes ne pourront s'empêcher d'abandonner la fameuse « cassette » sur son plateau. Son entretien avec Éric Salvail (le pompier) en début d'émission était plus étrange que drôle, mais cela nous prouve qu'il n'hésitera pas à aborder les controverses.

Nous ne crions pas au génie, mais nous sommes loin d'abandonner le navire du Capitaine Matte. Laissons la chance au commandant de maîtriser son nouveau bateau sur la houle du direct avant de se lancer dans les canots de sauvetage.