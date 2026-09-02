TVA lance la saison télé de l'automne 2026 avec de nombreuses vedettes

En ce mardi 1er septembre, le Groupe TVA lançait sa programmation 2026-207 en compagnie de nombreuses têtes d'affiche.

Anouk Meunier, qui est dans pas moins de trois émissions phares de TVA - Ça finit bien la semaine, Chanteurs masqués et la nouveauté Hitster Québec -, animait l'évènement.

Parmi les vedettes qui ont présenté leurs projets respectifs, on note Ève-Marie Lortie de Salut Bonjour, Stefano Faita et Martin Picard de MasterChef Québec, Vincent-Guillaume Otis des Armes, Sébastien Delorme d'Indéfendable, Catherine Chabot de Dernière seconde, José Gaudet du Tricheur, Philippe Laprise de Match Game Québec et Marc-André Grondin de Hot Ones Québec.

Les personnes présentes ont aussi pu découvrir les bandes-annonces des productions originales d'illico+, Un an plus tard et Même pas morte, qui s'annoncent extrêmement prometteuses. Dans la première série, Charlotte Aubin et Antoine Pilon forment un couple plongé dans une quête obsessionnelle pour retrouver son enfant, dans une construction narrative inédite où chaque épisode propulse le récit un an plus loin dans l'enquête, alors que, dans la seconde, une jeune femme (Léa Roy), violemment attaquée en pleine nuit, décide de s'impliquer dans l'enquête.

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À noter que l'émission spéciale de 90 minutes de La rentrée TVA, animée par Anouk Meunier et Jean-Michel Anctil, sera diffusée le dimanche 6 septembre à 19 h.