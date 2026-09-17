Trois comédiennes s'enflamment pour un baiser de Claude Legault

Nous avons eu droit à un premier épisode savoureux pour lancer la 17e saison des Enfants de la télé à Radio-Canada, mercredi. Julie Perreault en était la tête d'affiche et on sentait que le premier à en être ravi était l'animateur, André Robitaille. Il est vrai que la comédienne, qu'on surnomme « celle dont tout le monde voudrait être l'ami », nous a semblé si avenante envers ses collègues et sa garde rapprochée qu'il ne nous est pas difficile de comprendre pourquoi.

Des moments cocasses nous ont été partagés durant la soirée, mais l'un d'entre eux nous a particulièrement fait rire. La coanimatrice Mélanie Maynard invitait Julie à se remémorer une entrevue faite ensemble dans le passé. Faisant référence à une déclaration obtenue lors de l'émission Les recettes pompettes, l'animatrice lui rappelait les talents de Claude Legault en matière de baisers. « Claude embrasse bien, ... on est soeur de french! ... Il était généreux, c'est ça que tu avais dit quand tu étais saoule! ». Magalie Lépine-Blondeau, invitée pour célébrer son amie Julie, en a rajouté aussitôt: « Je confirme! ». Ce qui a été la révélation du siècle pour Mélanie.

Bien voyons! Tout le monde a frenché Claude!

Inutile de dire que celui-ci était un peu gêné. Il s'est contenté de se plaquer les mains au visage.

On a fait aussi référence à de « bonnes conditions de travail » pour Julie et Pierre-Yves Cardinal, aussi à la table des invités pour parler notamment de la série L'Échappée. « Moi je dis qu'une nouvelle bouche, ça prend à peu près deux-trois scènes d'embrassades, et après ça, tu connais ta zone de travail et tu peux te détendre », confiait l'actrice. Sa prochaine déclaration en a surpris plus d'un sur le plateau, Pierre-Yves y compris.

Pierre-Yves, c'est un terrain connu. C'est comme être à la maison.

Des moments drôles comme ceux-ci, il y en a eu plusieurs durant la soirée. Pensons à Marc-André Grondin qui a parlé de ses costumes beaucoup trop petits qu'il a dû endurer pendant trois saisons sur le tournage de la série Doute raisonnable, en raison de sauts dans le passé. Mais, l'un des moments forts de l'émission fut lorsque Julie a ouvert son coeur à propos de son collègue et ami, Claude Legault. « Claude est extraordinaire dans cette série-là [19-2]. [Elle étouffe un sanglot] Mon Dieu... je m'excuse! ... Moi, j'ai appris mon métier avec lui. Je l'ai regardé dans Minuit, le soir, j'ai continué cet apprentissage-là sur 19-2. »

Je suis sûre que si je suis cette actrice-là, c'est grâce à Claude. À 100 %.

S'en sont suivis des applaudissements chaleureux et mérités.

Claude et Podz ont d'ailleurs été les premiers à venir à la grande table des invités, un exploit en soi puisque le réalisateur ne sort pas souvent, apparemment. « J'avais le goût de voir Julie », a-t-il simplement donné comme explication. La comédienne Charlotte Aubin et Thomas Delorme, le fils de Julie, étaient également de la partie. On a gardé son mari, Stéphane Rousseau pour la fin. Celui-ci a confié comment il s'était senti quand ils ont travaillé ensemble la première fois sur le plateau de STAT, la série que réalise Julie depuis qu'elle est diffusée de façon hebdomadaire. « Quand je l'ai vue arriver, j'ai senti que je perdais complètement mes moyens. Elle ne me sortait plus de la tête. »

Notez que vous pouvez voir cet épisode en rattrapage sur TOU.TV. Ne manquez pas le prochain épisode des Enfants de la télé, mercredi à 20 h sur les ondes de Radio-Canada.