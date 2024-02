Minuit, le soir

La difficile adaptation de trois hommes à un nouveau milieu de travail qui jure en tous points avec ce qu'ils sont. Marc, Louis et Gaétan sont trois bons gars, doormen - ou portiers - de leur métier. Au moment où la série commence, le bar qui les emploie est vendu à une jeune femme d'affaires dynamique et moderne, Fanny Campagnolo. Elle compte rénover l'établissement pour en faire un nouveau bar, plus branché, et a déjà embauché en guise de portiers de beaux jeunes hommes autant musclés que cultivés, parmi lesquels les trois "restants" de l'ancien bar feront, d'entrée de jeu, bien piètre figure… On assistera, au fil de la série, aux péripéties cocasses de la difficile intégration de ces trois gars très ordinaires dans leur nouveau milieu chic et "tendance".