Thomas Beaudoin revient dans notre petit écran là où on ne l'attendait pas

En 2018, plusieurs téléspectatrices et téléspectateurs ont découvert le comédien Thomas Beaudoin dans la série Hubert & Fanny. Celui qui mène aussi une carrière à l'international y donnait la réplique à Mylène St-Sauveur.

Remémorons-nous l'intrigue de cette série sentimentale : Thomas Beaudoin y interprétait Hubert, un tatoueur reconnu et un véritable coureur de jupons. Témoin d'un vol à main armée avec prise d'otages, où toutes les émotions intenses étaient au rendez-vous, Hubert faisait la rencontre de Fanny, jeune femme rangée et heureuse. Bien que rien ne les prédestinait à une relation, lors de cet événement dramatique, des liens se créaient et la romance s'ensuivait. La série avait particulièrement plu au grand public.

Depuis, nous avons vu Thomas Beaudoin dans des rôles secondaires dans Victor Lessard, et plus récemment dans Les yeux fermés.

C'est lors de notre visionnement des quatre prochains épisodes de la quotidienne STAT, dont nous vous reparlerons très bientôt, que nous avons pu retrouver le comédien Thomas Beaudoin. Voilà une belle surprise!

Celui-ci incarne le médecin en chef de l'armée (très « hot »!), responsable d'administrer le traitement expérimental contre les effets létaux de la ricine à Éric Perron. Ainsi, dans ce nouveau mandat, Thomas Beaudoin s'exprime à la fois en anglais et en français et il a à interagir avec Stéphane Rousseau et Suzanne Clément.

On se souviendra qu'Emmanuelle accompagnait son bon ami Éric, franchement mal en point après avoir été contaminé par de la ricine au contact d'une patiente, substance hautement dangereuse, voire mortelle. Les dernières images de la mi-saison nous laissaient craindre le pire pour le préposé aux bénéficiaires, qui a su se tailler une place de choix dans le coeur du public québécois. Éric survivra-t-il à son empoisonnement? Parions que oui, mais c'est l'intrigue tricotée autour de cela par l'autrice Marie-Andrée Labbé qui nous intéresse.

Par ailleurs, le rôle qui a été confié ici à Thomas Beaudoin lui colle franchement à la peau. Il serait agréable de voir davantage ce comédien dans nos écrans, lui qui poursuit aussi une carrière chez nos voisins du Sud.

Rappelons que nous avons récemment analysé la nouvelle bande-annonce de STAT pour vous. Celle-ci annonce plusieurs revirements de situation. Vous pouvez d'ailleurs la voir juste ici.

STAT sera de retour à la télé, du lundi au jeudi, à compter du 8 janvier à 19 h sur ICI Télé. Personne ne voudra manquer cela!

Rappelons qu'un autre comédien bien connu fera bientôt son arrivée dans STAT. Nous avons également très hâte de le découvrir dans ce contexte.