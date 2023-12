David La Haye débarque bientôt dans STAT

C'est presque l'entièreté du bottin de l'Union des artistes qui a joué ou qui jouera prochainement dans STAT.

Comme le nombre de patients qui visitent l'hôpital Saint-Vincent est énorme, le nombre de comédiens qui les interprètent l'est tout autant.

Alors que plusieurs acteurs de renom ont incarné l'un ou l'autre des malades soignés par les médecins de STAT, voilà qu'un nouveau nom connu s'ajoute à cette longue liste.

En épluchant les résumés des épisodes des prochaines semaines de la quotidienne, on constate que l'acteur David La Haye se retrouvera au générique.

Ce dernier incarne Jérôme, un homme d'une cinquantaine d'années qui semble avoir été battu. Il se présentera à l'urgence le lundi 15 janvier prochain et c'est Jacob (Lou-Pascal Tremblay) qui s'occupera de son cas en premier. Il sera ensuite référé à Philippe (Patrick Labbé) lorsqu'il tiendra des propos délirants. On découvrira un peu plus tard qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. Sa soeur (Nathalie Cavezzali) viendra le visiter alors qu'il aura été placé en garde préventive.

S'il est très actif au cinéma, nous n'avions pas vu David La Haye au petit écran depuis les deuxièmes saisons de Portrait-Robot et Les honorables.

À noter qu'en plus de découvrir ce qui adviendra d'Éric (Stéphane Rousseau), nous suivrons plus attentivement le cas d'Édith Blais (Marie-France Marcotte), la voyante, dans la première semaine du retour de STAT. Jacob n'aimera pas beaucoup ce qu'il verra sur son IRM et demandera l'aide de Pascal afin de confirmer ou infirmer ses soupçons. La fille d'Édith, jouée par Constance Malenfant, viendra également la visiter. Sophia (Ludivine Reding) sera témoin de la tension qui règnera entre les deux femmes.

Nous serons également témoin de l'amélioration du cas de Victor (Arthur Holden), qui retrouvera un peu ses esprits.

Dans la seconde semaine, on découvrira aussi les visites de Marc-Olivier (Anglesh Major) et sa femme Laurie (Alexa-Jeanne Dubé) chez le médiateur, qui sera interprété par Sylvain Lamy, puis Gabriel (Jean-Nicolas Verreault) quittera l'hôpital pour poursuivre sa convalescence dans un centre de réadaptation.

Pour ce qui est d'Isabelle (Geneviève Schmidt), elle n'aura fait qu'un bref retour au Québec si on se fie aux résumés des épisodes de la rentrée. Déjà le 18 janvier, elle s'apprêtera à quitter Montréal une nouvelle fois. Sa situation avec Daniel sera alors à nouveau mise à rude épreuve.

Avez-vous aussi hâte de nous de retrouver nos personnages préférés? C'est un rendez-vous le 8 janvier prochain à 19 h!