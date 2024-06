Comme Déborah a quitté l'aventure Survivor Québec cette semaine, nous avons eu la chance de nous entretenir avec elle.

Comme la plupart des candidats, la sympathique enseignante au primaire a eu droit à son lot de critiques sur les réseaux sociaux. Elle nous énumère les reproches du public, qui n'ont pas passé sous son radar.

« Il y a des gens qui n'aimaient pas mon jeu parce que j'étais attachée à Audrey, qui est la vilaine de Survivor saison 2 pour eux », nous indique-t-elle d'abord.

« Les gens ont aussi critiqué le fait que je l'avais eu plus facile parce que Marilou, Florence, André, étaient chez les Nawa 2.0, puis moi, j'étais chez les Bayani 2.0 et on a eu victoire après victoire. Les gens trouvaient que j'avais un jeu trop simple, mais moi je ne trouve pas. Oui, au début, ç’a été facile, mais quand André est parti, j'avais le risque de me faire sortir. Finalement, c'est Raphaël qui est sorti.

Ensuite, il y a eu le remaniement. Oui, j'étais dans une tribu forte, mais il y avait quand même toujours l'inquiétude de me dire que si on venait à perdre, je pouvais être la première à sortir. Donc, je travaillais beaucoup mes liens sociaux avec Ghyslain, Kassandre. Après ça, quand on est arrivé à la fusion, j'ai essayé de me démarquer en étant plus forte dans les épreuves. »

Une autre raison pour laquelle les téléspectateurs se sont acharnés sur Déborah? « Il y a des gens qui n'aimaient pas ça le fait que je veuille sortir Ghyslain, que je décide de faire des stratégies et que je ne suive pas le groupe. »

Malgré ces quelques reproches, Déborah avoue avoir eu droit à une grande vague d'amour du public à sa sortie de l'aventure. « J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui ont vraiment beaucoup aimé mon parcours, qui trouvent que je me suis démarquée, surtout à la fin, quand j'ai gagné deux colliers d'immunité. Dans les derniers conseils de tribu, je parlais beaucoup plus. Je n'avais pas la langue dans ma poche. Il y a des gens qui ont aimé ce côté-là de moi. »

Le commentaire qui revient souvent c'est : "tu as été une révélation pour moi parce que tu étais comme une eau dormante, puis vers la fin, c'est comme le lion qui se réveille".

« Les gens me disaient aussi : "on voyait ton portrait et on pensait que tu allais être la fille qui allait se faire éliminer dans les premières, mais finalement, tu es encore là à la fin, tu te bats, tu donnes ton 100 %, tu gagnes des colliers d'immunité, tu essaies des stratégies. Tu n'es pas là à rien essayer." »

« Oui, les commentaires ont été variés, ça a été des montagnes russes, mais la façon dont je suis sortie, ça a plu à beaucoup de gens. Le fait que je suis partie en mettant de côté la joueuse, que j'ai parlé en tant qu'humaine et que j'ai eu un mot pour chaque personne avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai joué, c'est venu chercher beaucoup de gens », indique-t-elle.

Déborah s'exprimera en tant que membre du jury lors de la finale de Survivor Québec, dimanche soir à 20 h sur les ondes de Noovo, dans un spécial de deux heures.