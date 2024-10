STAT : L'origine du bébé abandonné commence à se préciser

La semaine de STAT s'est terminée sur un constat de la part de l'équipe médicale de Saint-Vincent : le bébé abandonné, rebaptisé Léo, est sans doute en sevrage de drogue, ce qui expliquerait ses pleurs constants.

« Léo, ses pleurs... - Oui! - Penses-tu qui peut être en sevrage de drogues? » - Audrey + Emmanuelle.

Ce faisant, la production nous a permis d'avoir un bref accès à la maman, une personne sans domicile fixe qui semble avoir d'énormes problèmes de consommation.

Dans ce rôle, avez-vous reconnu la comédienne Véronique Beaudet (voir sa photo ici)? Celle-ci semble s'être véritablement métamorphosée pour donner vie à cette histoire de dépendance.

Nous avions notamment pu voir cette comédienne dans la série 19-2, dans un rôle d'importance, celui de Bérangère Hamelin. Plus récemment, celle-ci a eu des partitions à jouer dans Discussions avec mes parents, Indéfendable et Virage - Double faute.

Cette histoire d'abandon risque de s'étendre sur plusieurs semaines, ce qui amène les téléspectateurs a formulé massivement cette hypothèse : Delphine pourrait-elle devenir une famille d'accueil pour le petit Léo?

Comme on le sait, la travailleuse sociale désire ardemment être maman, malgré ses problèmes de santé. Plus encore, elle a récemment entrepris une démarche hormonale pour la fécondation. Elle a aussi rapidement développé un intérêt, voire une affection, pour le petit Léo, s'en occupant jour et nuit pour le rassurer.

Cette hypothèse s'avère assez plausible selon nous, bien qu'on aimerait que l'autrice Marie-Andrée Labbé nous surprenne, comme elle a l'habitude de le faire...

La semaine prochaine, Delphine fera part à la DPJ des derniers développements concernant le bébé, tandis que l’équipe lui administrera les soins appropriés. Léo commencera-t-il à reprendre du mieux rapidement? Sans doute.

Voilà une intrigue qui risque de continuer à nous arracher le coeur pendant quelques semaines.

STAT se poursuit du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que la comédienne Martine Francke nous avait confié ceci à propos de l'intrigue du bébé, qui vient bousculer les souvenirs douloureux de l'infirmière en chef.