Apprenez-en plus sur le bébé de STAT

Lundi soir dans STAT, Emmanuelle (Suzanne Clément) a découvert un bébé, dormant dans une coquille, laissé seul dans un ascenseur de l'hôpital.

Comme nous avons pu le constater dans la bande-annonce de l'épisode de mardi, l'équipe de l'urgence prendra en charge le poupon mal en point.

L'actrice Martine Francke, interprète de l'infirmière Camille Arsenault, a eu quelques scènes à tourner avec ledit bébé, comme elle nous l'explique en entrevue.

Comme c'est la coutume avec des enfants très jeunes à la télé, l'équipe a eu recours à des jumelles pour se simplifier la tâche. Si l'une pleure, l'autre prend le relais.

« J'avais été voir les bébés avant pour une scène que j'avais à faire avec l'une d'elles. Je me suis entretenue avec la mère, puis j'avais pris soin que les bébés entendent ma voix avant de tourner. »

Notons que les nourrissons n'avaient que deux mois lors du tournage. Les fillettes s'appellent Mila et Lyana Mailhot.

« Quand on est venus à tourner, moi, j'ai pensé, parce que je suis maman, que comme elles avaient entendu ma voix, elles seraient peut-être moins paniquées. »

Rappelons que l'équipe de STAT a aussi dû collaborer avec une enfant sourde en début de saison. Lisez ici comment s'est déroulé le tournage avec celle-ci ici.

Notons que Martine Francke nous a aussi confié ceci sur son personnage : « On va lui découvrir un passé tragique. Il y a 20 ans, il est arrivé une tragédie à Camille Arsenault. Parmi les patients qui vont arriver dans l'hôpital, il va y avoir un choc pour Camille, et on va comprendre qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ».

Se pourrait-il que ce soit ce bébé qui réveille en elle des traumatismes? Nous en saurons plus cette semaine...

STAT est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.