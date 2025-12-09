Rencontrez la nouvelle avocate détestable d'Indéfendable

Après l'intraitable Me Biron (Marie-Laurence Lévesque), voilà qu'une nouvelle avocate détestable fait son arrivée dans Indéfendable, tandis qu'elle affrontera Mélodie Dominique (Naïla Louidort) en cour cette semaine.

Il s'agit de la cause civile d'Élise Tremblay (Julianne Côté), qui souhaite obtenir un dédommagement financier pour la perte de l'usage de ses jambes après un accident de quatre-roues. En ce sens, elle poursuit son oncle qui aurait été négligent avec la réparation du véhicule.

La fameuse Me Dunn fera jaser toute la semaine, tandis que Mélodie tentera d'interagir avec elle, pour le meilleur et pour le pire.

Dans le rôle de l'avocate, on retrouve la comédienne Amber Goldfarb (voir sa photo ici), qui donne un ton pour le moins condescendant à son personnage.

On a déjà vu cette comédienne dans la série Les moments parfaits, alors qu'elle interprétait l'amoureuse du personnage de Denis Bernard. Un personnage hautement différent de ce que vous verrez cette semaine à l'écran!

On ne sait pas encore si c'est une avocate qui pourrait revenir de manière récurrente dans la quotidienne, mais elle fera certainement jaser dans les chaumières cette semaine, notamment avec l'interrogatoire serré qu'elle servira à Élise Tremblay.

Il ne reste que trois épisodes avant la pause des fêtes d'Indéfendable. Voici ce qu'on peut vous dire sur ce qui s'en vient.

La série reprendra du service le 5 janvier, pour notre plus grand bonheur. Consultez ici notre calendrier de la rentrée télé de l'hiver, pour ne rien manquer du retour de vos émissions préférées.