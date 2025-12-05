Voici ce qui vous attend dans Indéfendable pour la finale de la mi-saison

Plus que quatre épisodes avant la pause hivernale de la série quotidienne de l'heure, Indéfendable! Et d'ici là, les choses se corseront pour les membres du cabinet Lapointe-Macdonald & Nolin, alors que tout culminera vers une finale de mi-saison qui s'annonce d'ores et déjà mémorable.

Si les dernières semaines auront été le théâtre de mauvaises nouvelles pour la santé de Me Lapointe (Michel Laperrière), dont l'état se dégrade rapidement, voilà que la production de la série nous a dévoilé les synopsis des derniers épisodes de la mi-saison. C'est du lourd!

Dès lundi prochain, l'action sera de la partie alors que Mélodie (Naïla Louidort) devra s'ajuster face à une révélation inattendue dans la défense d'Élise Tremblay (Julianne Côté), tandis que le cabinet au grand complet demeure dans l'attente de nouvelles concernant Lapointe.

L'épisode suivant, celui du mardi, présentera les suites de l'opération d'André Lapointe, de même qu'une incursion dans le quotidien de Martine Brodeur (Maude Guérin), qui se sent troublée par le comportement de son fils et de son mari. Le lendemain, mercredi, c'est plutôt Claude Brodeur (Nathalie Madore) qui verra ses agissements scrutés à la loupe, soulevant des questions.

Concernant cette finale, plus qu'attendue, et qui sera diffusée le jeudi 11 décembre prochain, nous assisterons au début du procès de Mélodie, qui traitera l'affaire concernant sa cliente paraplégique. Puis, Me Lapointe pourra d'ailleurs commencer à recevoir des visites à l'hôpital, après son opération. Sa santé vacillante sera sans doute au coeur des préoccupations de l'épisode.

Du côté de Claude, on annonce que celle-ci se retrouve dans une bien mauvaise posture, alors qu'elle « ne semble pas aller du tout ». Sur quelle déclaration fracassante ou quel événement surprenant les auteurs d'Indéfendable nous laisseront-ils, pour un mois? Ça s'annonce explosif!

Enfin, on ne manquera pas le retour de la série quotidienne, dès le 5 janvier 2026, à 19 h sur les ondes de TVA.