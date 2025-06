Rare entrevue de couple pour Christian Bégin et son amoureuse

Cette semaine, Mélanie Maynard et ses collaborateurs recevront plusieurs invités de marque, pour nous divertir. Parmi ceux-ci, on retrouve l'unique Christian Bégin, qui viendra s'entretenir avec l'animatrice.

Pour l'occasion, il sera accompagné de sa femme, la comédienne Marie-Ève Perron (voyez sa photo ici).

Ensemble, ils aborderont leur vulnérabilité de couple.

On se souviendra que les deux amoureux se sont mariés dans le plus grand secret il y a près de deux ans. Christian Bégin avait annoncé la nouvelle, un an plus tard, dans une publication qui avait fait beaucoup jaser.

Nous les avions croisés lors de leur première sortie de couple sur un tapis rouge ici.

Ils ont récemment donné une entrevue de couple à Jeannot BBQ de Jean-Sébastien Girard, sur les ondes d'ICI Première. L'entrevue, dans laquelle Marie-Ève Perron roast son amoureux, est particulièrement drôle. Vous pouvez la reprendre sur oHdio.

Découvrez ci-dessous l'horaire de la semaine de Sucré salé, présentée du lundi au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Lundi

Mélanie va à la rencontre de Benoît Brière qui, à l'aube de son 60e anniversaire, est toujours émerveillé et surpris des nouveaux projets professionnels qu'on lui offre. De son côté, Stéphanie Villeneuve nous plonge dans les coulisses de la conférence de presse de la fête nationale, où l'effervescence est déjà palpable. Émilie Fournier s'entretient avec Elisabeth St-Gelais, une étoile montante de l'opéra, qui s'apprête à monter sur scène pour la Saint-Jean afin de faire vibrer le cœur des Québécois !

Mardi

Pour la traditionnelle émission spéciale de la Saint-Jean, Mélanie s'entoure de quatre de ses précieux collaborateurs : Carmen Sylvestre, Simon Boulerice, Eugénie Lépine-Blondeau et Dave Morissette. Dans une ambiance festive et chaleureuse, au cœur d'une ruelle animée, ils seront accompagnés de Benoit McGinnis, Kathleen Fortin et Rafaelle Roy. Lors de cette fête musicale, un groupe formé spécialement pour l'occasion fera vibrer les grands classiques québécois devant un public festif.

Mercredi

Mélanie reçoit Marie-Ève Perron et Christian Bégin qui, pour une très rare entrevue, partagent la vulnérabilité de leur couple. Simon Boulerice fouine dans le sac de Maude Cyr-Deschênes et on découvre ce qui se cache derrière l'artiste du spectacle musical Évangéline. C'est finalement à travers des confessions de garage que José Gaudet échange avec l'humoriste Philippe Laprise!

Jeudi

C'est dans une effervescence créative, à la veille de son plus gros spectacle aux Francos de Montréal, que Mélanie rencontre l'auteure-compositrice-interprète Lou-Adriane Cassidy. Guylaine Tremblay ira en rendez-vous à l'aveugle avec Francis Reddy, un grand amoureux de la musique classique, qui se fera surprendre par une prestation musicale!

Vendredi

Avec Christine Morency comme invitée au Camping Domaine du rêve, Mélanie s'assure de terminer la semaine dans le plaisir et les fous rires ! Chloée réalise un rêve de jeunesse, rencontrer « sa Mix » préférée, Julie St-Pierre, qui s'apprête à revivre la folie de Mixmania, le 17 juillet prochain, au Festival Générations, à Nicolet. Puis, Guillaume Lambert entre dans l'univers rock du musicien Stefie Shock pour un retour sur ses plus grands succès, après 25 ans de carrière.