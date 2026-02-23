Radio-Canada confirme une 2e saison pour cette émission coup de coeur

C'est avec bonheur que nous apprenons aujourd'hui le renouvellement de l'émission coup de coeur Facteur A pour une deuxième saison.

La nouvelle a été confirmée par voie de communiqué par Radio-Canada.

Rappelons que Facteur A valorise la singularité des personnes autistes et nous fait comprendre combien leur point de vue mérite d’être entendu. Dans cette émission, tout peut être dit : aucun tabou ni mauvaise question n’existent. Les invités ont le droit de ne pas répondre, mais ce serait bien dommage, car les participantes et participants, eux, veulent tout savoir! À la fois touchante, drôle et désarmante, chaque rencontre est unique en son genre. La série documentaire est une adaptation du format français Les rencontres du Papotin qui connaît un succès sur la chaîne France 2 depuis 2022, ainsi qu’à l’international.

Pour le moment, Fred Pellerin, Roxane Bruneau, Suzanne Clément et Claude Legault se sont prêtés au jeu, pour des résultats extraordinaires et touchants. En ce qui a trait à la première saison, il ne reste que deux épisodes à être diffusés : l'un ce samedi 28 février avec Patrick Huard et l'autre le samedi 7 mars, avec Marina Orsini, à 20 h sur ICI TÉLÉ et ICI TOU.TV.

Nous avons particulièrement craqué pour ces échanges sensibles, drôles et émouvants, qui nous apparaissent comme un formidable antidote à la grisaille ambiante. Lisez nos impressions ici.

Adaptée et produite par Avanti-Toast et enregistrée dans l’Atrium de la Maison de Radio-Canada à Montréal, cette nouvelle saison comptera huit épisodes de 60 minutes et sera diffusée au cours de la saison 2026-2027.