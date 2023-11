Qui pourrait succéder à Louis-José Houde à la barre de l'ADISQ? On ose quelques suggestions!

Ce dimanche, Louis-José Houde a fait ses adieux à l'animation de l'ADISQ, après 18 ans de bons et loyaux services. À la barre de ce gala, l'humoriste a montré tout son talent et son charisme, évitant les faux pas année après année. Évidemment, le remplacer ne sera pas une mince tâche pour les organisateurs. Qui pourrait vouloir chausser ces souliers et risquer un échec? Il faudra certainement au successeur ou à la successeure une bonne dose de courage et d'humilité!

Ce faisant, pourquoi ne pas oser ici quelques suggestions? Notre bien humble avis ne risque pas de peser lourd dans la balance, mais allons-y pour le simple plaisir de la chose. Précisons d'emblée que nous aimerions que l'avenue de l'humour continue d'être privilégiée. Ce monologue à la fois caustique et tendre a fait les beaux jours de l'industrie musicale depuis longtemps et il ne faudrait pas s'en départir.

Ce faisant, le successeur idéal pour Louis-José Houde, à notre humble avis, serait l'humoriste Simon Gouache. Celui-ci fait la preuve, depuis plusieurs années, qu'il a autant de talent que de verve. Son humour, à la fois simple, théorique, réfléchi et pertinent, n'est pas sans rappeler celui de Louis-José Houde, qui fait d'ailleurs partie de ses mentors. Simon Gouache a longtemps fait la première partie des spectacles de Louis-José. Est-ce que Simon Gouache a la musique québécoise tatouée sur le coeur comme c'était le cas de Louis-José? Personne ne peut le dire pour le moment. Mais ce choix ferait notre plus grand bonheur!

Plusieurs fois évoqué par le public depuis dimanche, Pierre-Yves Roy-Desmarais s'inscrit dans nos favoris. En effet, l'humoriste brûle les planches partout où il passe, accumulant succès sur succès. Sa popularité ne cesse de croître, à l'image de son aisance lors de ses apparitions publiques. Plus encore, on connaît son amour pour la musique, lui qui s'est plusieurs fois commis sur des chansons humoristiques qui sont devenues de francs succès populaires autant que des vers d'oreille. A-t-il les reins assez solides pour oser se présenter sur la scène de l'ADISQ? Nous en avons bien l'impression! Et ce serait aussi un plaisir de l'y retrouver.

Marie-Lyne Joncas nous apparaît aussi comme un choix pertinent. Celle qui s'est fait connaître en humour dans le duo Les grandes crues multiplie depuis quelques années les mandats d'animatrice. Cette femme semble avoir tous les talents. Plus encore, elle connaît son showbizz sur le bout de ses doigts. Parions donc qu'elle a déjà un amour fidèle pour la musique d'ici. Marie-Lyne ne semble pas avoir froid aux yeux, peu importe les circonstances, ce qui la place dans nos préférés pour succéder à Louis-José Houde.

Finalement, allons-y avec Matthieu Pepper, dont l'étoile brille plus que jamais en ce moment. Après avoir été encensé avec son premier one-man-show En attendant la fête au village, sa série Entre deux draps, ses collaborations à Je viens vers toi et Véronique et les fantastiques, est-ce que l'ADISQ pourrait être un nouveau mandat à attaquer? Pourquoi pas! Matthieu Pepper a le charme, le charisme et ce petit-je-ne-sais-quoi de bon enfant qui en font un candidat intéressant. Celui-ci se décrit toutefois comme un anxieux. Pourrait-il oser? Chose certaine, il a le talent pour le faire et nous serions ravis de l'y voir.

Évidemment, d'autres gros noms comme Véronique Cloutier, Patrick Huard ou Jean-Philippe Wauthier pourraient aussi combler les attentes. Guy A. Lepage pourrait aussi faire un retour, car on lui a pardonné depuis longtemps sa montée de lait contre Richard Desjardins, qui a valu au pauvre Félix plaqué or de se faire "garrocher" en coulisses...

Que pensez-vous de ces suggestions? En avez-vous d'autres à ajouter?