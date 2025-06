Qui participera à la 6e saison de Big Brother Célébrités? Voici nos hypothèses

L'été pointe à peine le bout de son nez que se profile déjà une toute nouvelle saison de Big Brother Célébrités. Cette 6e édition promet d'ores et déjà de plaire aux amateurs de la populaire téléréalité, tant la saison précédente a élevé et pimenté le niveau de jeu. Pour rappel, il s'agissait d'une édition spéciale affrontant 8 recrues et 8 vétérans de l'émission, lesquels étaient issus des 5 dernières saisons de l'émission.

À quelques mois de l'entrée en ondes du jeu, qui sera de nouveau animé par Marie-Mai, nous nous sommes amusés à tenter de deviner quelles célébrités pourraient franchir les portes de la nouvelle maison aux multiples alliances et trahisons.

La récente récipiendaire du prix Découverte de l'année au Gala Les Olivier, Mégan Brouillard, serait une candidate de choix pour la prochaine saison de Big Brother Célébrités. Avec toute la répartie qu'on lui connaît, ses confessionnaux vaudraient assurément leur pesant d'or. Tout comme l'humoriste Simon Delisle, lui qui en inspirerait plus d'un. Sa présence à l'émission pourrait bien contribuer à élargir sa renommée auprès du public québécois.

Puis, on verrait bien Kim Rusk tenter sa chance à la téléréalité de Noovo. Son passage à Sortez-moi d'ici, plus tôt ce printemps, aura été bien trop court pour qu'on puisse apprécier sa couleur à sa juste valeur. Évidemment, impossible de passer sous silence Audrey Morissette de Survivor Québec et des Traîtres, qui a justement mentionné tout récemment qu'elle adorerait prendra part à Big Brother. Une belle façon pour elle de conserver le momentum de ses apparitions télévisées, depuis 2023.

Quelle sont vos propres prédictions?

En outre, pour découvrir la distribution officielle de la nouvelle saison de Big Brother Célébrités, il faudra être à l'écoute de la grande première, qui aura lieu quelque part l'hiver prochain, sur Noovo.