Big Brother Célébrités : Sinem révèle qui elle aimerait voir dans la 6e saison

C'est ce dimanche qu'était diffusé le Dernier confessionnal de Big Brother Célébrités, où les joueurs de cette 5e édition de la téléréalité étaient invités à s'exprimer sur les alliances, trahisons et moments marquants de la saison écoulée.

D'ailleurs, l'un des moments qui aura le plus fait jaser les téléspectateurs cette année, et qui a donné lieu à une finale pour le moins explosive, a été abordé. Pour rappel, Coco avait utilisé deux cristaux pour désavantager Frédérique lors de l'épreuve finale du véto diamant, lui retranchant 3 minutes lors du défi. On en parlait ici.

En fin d'épisode, celles-ci ont ainsi pu régler leurs comptes quelques jours après les événements, ce qui a donné lieu à un échange plutôt corsé. « C'est rough! », a confié Fredski, après qu'un extrait de leur dispute ait été présenté. « Ça m'a ramenée là, parce que je suis quand même déçue de ma réaction, qui est très à vif. Ce n'est pas quelque chose que je suis full fière. »

Coco a ensuite pris le temps d'expliquer sa décision : « On est humain, c'est normal. Et je pense qu'on a différents rapports avec la compétition. Moi je suis une humoriste, toi tu es une athlète. J'étais comme, pour vrai, s'il y a quelqu'un qui est capable de surmonter le désavantage, ça va être Fred. Pis tu l'as fait, je sais que c'est pas un manque d'amour. Je le sais qu'on s'aimait. »

Les deux femmes ont par la suite enterré la hache de guerre en s'enlaçant, signe que la trahison n'est plus d'actualité pour Fredski, celle-ci ayant même affirmé aux Gérants d'estrade que Coco représentait à ses yeux la meilleure joueuse des cinq dernières éditions de Big Brother Célébrités. Rien de moins!

Sur le plateau de l'émission d'analyse, la gagnante Sinem était également de passage, et celle-ci en a profité pour tenter de deviner quelles personnalités connues pourraient se retrouver dans la maison de Big Brother l'an prochain. Les noms de Denis Coderre, Manon Massé, Justin Trudeau, Mitsou et Mélanie Maynard ont été abordés par la comédienne et humoriste. On doit avouer que la présence de ces célébrités dans la 6e saison de la téléréalité s'avérerait fort intéressante! Accepteraient-elles de se prêter au jeu? Les paris sont ouverts.

Mentionnons que Marie-Josée Gauvin et Martin Vachon ont annoncé leur retour aux Gérants d'estrade l'hiver prochain. Le duo complice continuera donc d'analyser le jeu des joueurs qui prendront part à la nouvelle saison.

