Sinem aborde sa victoire contre Frédérique à Big Brother Célébrités

Dans un revirement de situation particulièrement épatant, Frédérique et Sinem ont réussi à évincer Coco et et Liliane de la grande finale de Big Brother Célébrités ce dimanche. Ce faisant, les deux alliées s'affrontaient pour décrocher la victoire, au terme d'un vote des membres du jury. C'est finalement Sinem qui a obtenu le titre tant convoité de championne de cette 5e mouture, un beau moment de télévision!

Nous avons eu l'occasion de discuter avec la gagnante ce lundi, alors qu'elle a quitté la maison de Big Brother depuis seulement quelques jours. C'est une joueuse heureuse et fière, mais fatiguée, à qui nous avons parlé.

La dernière journée dans la maison n'avait pas été de tout repos, lorsque Fredski a découvert que Coco avait utilisé deux cristaux pour la désavantager au challenge du véto diamant. Une crise majeure s'en est suivie, pendant laquelle Coco a dû rappeler à Fred qu'elle « avait le droit de jouer », en lui disant notamment : « Je n'accepterai pas que tu me cries après comme ça. » Un échange impulsif qui a certainement teinté la vision du jury concernant Fred.

À ce propos, Sinem nous dit : « Je pense qu'il y a eu d'autres crises avant. Je ne pense pas que c'était celle qui a été décisive. J'ai le goût de dire qu'on méritait tous le prix. On était au top 4. On avait tous nos arguments pour gagner. C'est sûr que, rendu au jury, qu'on aille les challenges, tout ça, c'est une affaire dans le jeu de Big Brother, mais le social penche beaucoup dans la balance. »

Ça fait que c'est sûr que ça ne m'a pas nui.

Elle poursuit : « C'est sûr que quand on était dans le jeu, puis surtout quand il y avait des problèmes qu'il fallait régler, j'essayais vraiment de garder la tête froide parce que, tu sais, j'essayais toujours de me rappeler que c'était un jeu, de un, puis que ce n'est pas un drame. Il ne faut pas prendre ça personnel. Sinon, je n'avais pas de fun! »

Comment j'ai géré mes émotions, j'étais vraiment fière de ça. Comment j'ai conseillé mes alliés, j'étais très fière de ça aussi.

Parmi les surprises occasionnées par son visionnement des épisodes, Sinem mentionne notamment l'allégeance d'Emy pour Coco et Liliane, vers la fin du jeu : « Elle était tellement proche de moi, mais en même temps, elle était vraiment proche des filles aussi. Toute la fin, toutes les manigances qui se sont faites à la fin, c'est ça qui m'a le plus surprise! »

Maintenant que l'aventure est terminée et que Sinem a pu retrouver sa famille et ses proches, elle se lancera prochainement dans la création de son premier one-man-show, qu'elle espère offrir sur les scènes du Québec en 2026. Comme Big Brother Célébrités est souvent un tremplin pour les artistes qui y participent, on entrevoit un avenir doré pour la championne 2025, dont l'humour et le grand coeur ont conquis les Québécois.