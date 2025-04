La finale la plus explosive de l'histoire de Big Brother Célébrités

Au terme d'une finale épique, c'est Sinem Kara qui a été élue grande gagnante de la 5e saison de Big Brother Célébrités. Son ascension vers la victoire rend justice à un parcours mémorable et éclatant, témoignant de la force de son jeu social. La victoire de l'humoriste n'est cependant pas ce qui a le plus retenu l'attention...

Il faut dire que cet ultime épisode n'aura pas été de tout repos pour les finalistes, en particulier pour Frédérique Turgeon, dont la fin de jeu aurait pu connaître une tout autre finalité. Depuis le tout début de la saison, Coco Belliveau a prouvé à maintes reprises qu'elle était une joueuse redoutable, prête à tout pour se rendre à la fin du jeu. En fait, la reine de la trahison a frappé une fois de plus en pénalisant Frédérique pour le véto diamant, ce qui a eu l'effet d'une bombe dans la maison et dans les salons.

Avant l'amorce du challenge de la maison infernale, une annonce a été faite aux joueurs, mentionnant le sort qui attendait l'athlète paralympique. Aussitôt, celle-ci a explosé de colère et de déception, ce qui a donné lieu à un moment de télé particulièrement tendu et épique entre Coco et Fredski. « Je trouve ça dégueulasse » s'est-elle exclamée. Coco lui a alors suggéré de baisser le ton, réaffirmant au passage son droit de jouer.

Cette prise de bec a d'ailleurs fait réagir les téléspectateurs en grand nombre, où plusieurs se sont exprimés en faveur de Coco, dénonçant l'attitude de Frédérique :

« Bravo coco ! Fred ne saurait pas gêné pour utiliser ses cristaux et desavantager les autres. »

« Je déteste l'attitude de Fred. Tout le long de la saison, quand ça faisait pas son affaire, elle pleurnichait comme un bb,mais quand c'était l'inverse, oh combien elle était contente. Si Sinem avait été au temple avant Coco, elle aurait eu un avantage. »

« Peu importe que on soit d'accord ou pas Coco à raison elle a droit de jouer comme elle veut!!Les émotions de Fred lui appartienne elle doit se gérer. »

« Coco a tout à fait raison. Elle a le droit de jouer. Et de dire à Fredski qu'elle ne lui permettait pas de lui crier après elle c'est juste parfait! Fredski devra apprendre à se gérer. Point final. »





Les multiples crises de Frédérique ont fait jaser tout au long de la saison, ne manquant pas de faire parler les internautes. Cette dernière s'est toutefois expliquée sur ce point au jury, mais n'a pas su faire pencher la balance en sa faveur, offrant une victoire amplement méritée à Sinem.

Chose certaine, la finale de Big Brother Célébrités aura été à l'image de cette 5e saison, qui a été plus intense que jamais! En outre, ce n'est que partie remise pour les fans de l'émission, alors que Marie-Mai a annoncé le retour de la téléréalité l'an prochain, pour une 6e édition. Le public a d'ailleurs formulé une demande bien précise à la production. C'est à lire ici.

Ne manquez pas les confidences de l'ultime rendez-vous de la saison dimanche prochain à 18 h 30, à l'occasion du dernier confessionnal. L'identité de la célébrité coup de coeur du public sera également dévoilée.