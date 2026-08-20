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Photos : Le fils de Julie Perreault la surprend pour une rétrospective à ne pas manquer

Thomas a bien changé!

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Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

ICI Télé dévoile aujourd'hui des images de l'édition spéciale des Enfants de la télé dédiée à Julie Perreault, un épisode attendu qui sera présenté cet automne sur ces ondes.

Dans cette rencontre, la comédienne et réalisatrice se fera surprendre tour à tour par des invités spéciaux, Claude Legault et Podz pour Minuit, le soir, Pierre-Yves Cardinal et Marc-André Grondin pour Doute raisonnable, sa grande amie Magalie Lépine-Blondeau, de même que Charlotte Aubin pour L'Échappée.

Plus encore, le fils de la comédienne, Thomas Delorme, né de son union avec le comédien Sébastien Delorme, viendra surprendre sa mère.

Voyez les photos dans la galerie ci-dessous.

Ceux-ci ont pu travailler ensemble sur la série L'Appel de Luc Dionne, qui sera diffusée cet automne à TVA (tous les rendez-vous d'écoute sont ici). Julie Perreault était la réalisatrice du projet, tandis que son fils y interprète un motard.

On peut s'attendre à une soirée remplie de souvenirs et d’émotions.

La dernière fois que nous avions vu Thomas Delorme au petit écran, c'était dans STAT où il interprétait Xavier Lavoie-Primeau, qui avait participé à l'empoisonnement criminel de sa grand-mère d'adoption.

La diffusion des Enfants de la télé reprendra le mercredi 16 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. La série L'Appel sera quant à elle présentée à compter du lundi 7 septembre à 21 h à TVA.

Les enfants de la télé | S17E1 (Spéciale Julie Perreault)

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Les enfants de la télé | S17E1 (Spéciale Julie Perreault)

En tête d’affiche, on célèbre la carrière de la grande comédienne et chouchou du public Julie Perreault, entourée de ses invités et amis pour une soirée remplie de souvenirs et d’émotions.

Sur la photo : Mélanie Maynard, Thomas Delorme, Claude Legault et André Robitaille© Marc-André Lapierre
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Les enfants de la télé | S17E1 (Spéciale Julie Perreault)

En tête d’affiche, on célèbre la carrière de la grande comédienne et chouchou du public Julie Perreault, entourée de ses invités et amis pour une soirée remplie de souvenirs et d’émotions.

Sur la photo : Magalie Lépine-Blondeau© Marc-André Lapierre
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Les enfants de la télé | S17E1 (Spéciale Julie Perreault)

En tête d’affiche, on célèbre la carrière de la grande comédienne et chouchou du public Julie Perreault, entourée de ses invités et amis pour une soirée remplie de souvenirs et d’émotions.

Sur la photo : Julie Perreault© Marc-André Lapierre
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Les enfants de la télé | S17E1 (Spéciale Julie Perreault)

En tête d’affiche, on célèbre la carrière de la grande comédienne et chouchou du public Julie Perreault, entourée de ses invités et amis pour une soirée remplie de souvenirs et d’émotions.

Sur la photo : Marc-André Grondin et Thomas Delorme© Marc-André Lapierre

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