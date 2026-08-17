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Voici les émissions de l'automne 2026 qui débutent cette semaine

Quelques nouveautés arrivent cette semaine!

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

On peut dire que la programmation d'automne a officiellement débuté vendredi dernier avec l'arrivée en ondes d'Avec ou sans cash et de Vlog Témoin.

Même si ce n'est pas avant le 7 septembre que la plupart des émissions et séries les plus populaires débutent, quelques productions arriveront en ondes au cours des deux prochaines semaines.

D'abord, lors de la semaine du 17 au 23 août, on note le retour de La poule aux oeufs d'or dimanche prochain, le 23 août, à 18 h 30.

Aussi, parmi les nouveautés les plus attendues, on note la série Indéfendable : sans trace, dont les quatre premiers épisodes seront offerts sur illico+ dès le 20 août. Voyez la bande-annonce ici.

La maison des vilains arrive aussi sur Crave dès ce mercredi 19 août. Dans cette nouveauté, les dix vilains les plus iconiques de la téléréalité québécoise sont réunis sous un même toit afin de relever des défis stratégiques pour espérer mettre la main sur le magot et décrocher le titre de Super-Vilain Ultime.

Dès le 17 août, la gang de La journée (est encore jeune) s'installe derrière leur micro du lundi au vendredi à 23 h, sur ICI ARTV. La chaîne radio-canadienne présentera aussi Les jumelles Dionne, la série de 1995 avec Roy Dupuis et Céline Bonnier, dès le dimanche 23 août à 12 h.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée de l'automne 2026 pour découvrir quand commencent vos émissions préférées.

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