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Découvrez les premières images de la nouvelle série dérivée d'Indéfendable

Ça promet!

Image de l'article Découvrez les premières images de la nouvelle série dérivée d' «Indéfendable »
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Il y a quelques mois, nous apprenions avec surprise que la quotidienne Indéfendable aurait droit à une édition spéciale directement dérivée. En compagnie des mêmes personnages qui passionnent le public depuis quatre ans, Indéfendable : Sans trace propose un retour dans le passé, alors que nous allons découvrir une nouvelle intrigue pour des événements s'étant déroulés juste avant la finale de la quatrième saison, diffusée en avril dernier.

La mini-série de huit épisodes invite les téléspectateurs à suivre le parcours croisé de deux anciens membres du cabinet Lapointe, MacDonald et Nolin, sur fond de meurtre lourdement médiatisé. La trame de cette nouvelle enquête viendra pimenter le cabinet en mettant à rude épreuve les instances, nous faisant réfléchir sur le crime parfait d'accusés préalablement acquittés.

La production a d'ailleurs révélé ce jeudi les premières images de la série, qui promettent d'insuffler une bonne dose de suspense chez les téléspectateurs férus d'enquêtes policières.

C'est à voir en bas de cet article.

Cette série dérivée mettra en vedette Naïla Louidort, Julie Trépanier, Michel Charette, Sébastien Delorme, Mathieu Baron et Nathalie Madore, notamment. Les huit épisodes de 60 minutes seront déposés en deux temps sur la plateforme illico+, dès le 20 août. Les quatre premiers épisodes seront disponibles à cette date, puis les quatre suivants le seront une semaine plus tard, le 27 août.

Quant à Indéfendable, qui nous a laissé sur une finale épique, la cinquième saison reprendra peu de temps après. Découvrez ici ce que l'on sait sur le sort de Maxime.

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