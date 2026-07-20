Voici ce que les acteurs nous ont confié sur le sort de Maxime dans Indéfendable

Nous savons maintenant que nous retrouverons Maxime (Mathieu Baron) entre la vie et la mort dans Indéfendable cet automne.

Après une chute de plusieurs mètres, l'enquêteur privé devra lutter pour sa vie.

Nathalie Madore, qui interprète sa collègue Claude dans la série, nous disait ceci :

« Ça va être difficile pour Claude, c'est surtout qu'elle se sent coupable, parce qu'elle pense que c'est de sa faute ce qui est arrivé », a-t-elle confié à Showbizz.net.

« Oui, ça va être difficile, mais elle va vouloir l'aider, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle va être très présente pour Max, mais elle va se racheter avec ça aussi. Il y a ce côté-là où elle va donner du sien à la Claude, évidemment, de façon un peu rough, mais elle va être là. »

Elle ajoute : « Il y a comme un conflit entre Kim et elle à cause de tout ça, mais ça va se régler. Parce qu'elles s'aiment beaucoup, ça fait longtemps qu'elles se connaissent. Quand elle aime quelqu'un, elle veut le garder. »

Julie Trépanier, qui joue Kim Nolin, l'amoureuse et la future mère de l'enfant de Max, indiquait ceci pour sa part :

« C'est un gros drame, c'est soudain. Elle a été témoin de tout, en plus, et c'est un peu à cause d'elle. C'est un peu de sa faute. Il faisait ça pour l'aider, la sauver. Puis après, ils vont vivre de longs moments dans l'incertitude, en ne sachant pas comment ils vont sortir de ça et dans quelles conditions ils vont se retrouver. Donc, pour elle, ça va lui demander énormément de courage, énormément de force. »

« Elle n'arrêtera pas de travailler pour autant », enchaînait-elle. « Kim étant Kim, elle prend des causes pareil en même temps. Son entourage essaie de la convaincre de prendre soin d'elle. Ça ne l'intéresse pas. Elle va avoir le soutien de ses parents, par contre, [...] et de ses collègues. »

Nous avons très hâte de retrouver nos personnages préférés le 7 septembre prochain, à 19 h, sur les ondes de TVA.