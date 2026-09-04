Palpitations assurées pour cette enquêtrice chouchou d'Alertes cet automne

Nous en avons été témoins le printemps dernier dans Alertes, le loup est entré dans la bergerie et Lily-Rose devra maintenant faire profil bas si elle veut aider son alliée, la capitaine Stéphanie Duquette (Sophie Prégent), dans sa quête de vérité face à la très culottée Valérie Murphy (Julie Ringuette) qui tente littéralement d'usurper sa vie.

« Ça brasse beaucoup au bureau et Lily-Rose ne veut pas attirer les regards sur elle », nous confiait cette semaine son interprète, la comédienne Mylène St-Sauveur, lors du lancement de la programmation 2026-2027 du Groupe TVA. L'enquêtrice se verra d'ailleurs confier un mandat d'infiltration, une tactique tout à fait ingénieuse de la part de la nouvelle capitaine de l'escouade Cerbère pour la tenir à l'écart. « C'est diviser pour mieux régner. Valérie s'arrange pour éloigner les gens de l'escouade. Comme elle part en infiltration, Lily-Rose ne peut pas faire partie des discussions à même le QG. »

Ainsi, des enquêtes enlevantes à donner froid dans le dos nous attendent, notamment lorsqu'on s'en prendra violemment à une clinique de santé pour femmes. « Il y a plusieurs personnes qui décèdent en même temps. C'est l'hécatombe! On se demande : pourquoi ces gens-là? », précise la comédienne. Découvrez ici les deux enquêtes majeures de l'automne dans la série.

Ces nouvelles investigations nous permettront aussi de découvrir de nouveaux visages qui, selon celle qui incarne l'enquêtrice chouchou du public depuis 2020, sont extrêmement talentueux. C'est tout simplement un privilège pour l'actrice de pouvoir partager à la fois l'écran et son expérience avec eux : « Je trouve ça beau. La roue tourne et ça me montre à quel point je suis en train de vieillir! Surtout quand on me dit "Bonjour madame". C'est un choc », lance-t-elle en riant.

En ce qui concerne le couple que forment Lily-Rose et Renaud (Frédéric Pierre), il ne sera pas au bout de ses peines. « Avec les grosses chicanes du bloc passé, ils tentent de trouver comment ils peuvent se reconstruire. » Toutefois, la petite Stella (Simone Bellemare-Ledoux) disparaîtra à nouveau et la reconstruction devra attendre un peu. « Bien sûr, ça va venir brouiller leurs filtres émotifs! »

La comédienne est également enthousiaste à l'idée de creuser plus profondément dans le passé de son personnage avec la série dérivée Alertes : Lily-Rose qui a récemment reçu le feu vert et dont la diffusion est prévue sur illico+ en 2027. « Je n'ai pas encore lu les textes, mais je sais qu'on va se pencher sur la relation mère-fille. » Lisez ce qu'on pouvait vous dire à ce sujet ici.

Pour connaître le nom de l'interprète de la mère, il faudra toutefois patienter encore un peu : « On en est aux premiers balbutiements. Je sais qu'un second roman sortira l'année prochaine, il y a aussi le documentaire Alertes : COBRA et l'autre série dérivée Alertes : Pelletier. Cette convergence-là est formidable, surtout pour le public. Parce que c'est premièrement pour eux qu'on fait ça », conclut la sympathique comédienne.

En attendant, nous pourrons nous mettre la suite de la sixième saison d'Alertes sous la dent à compter du mardi 8 septembre à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.