Bonne nouvelle pour les adeptes d'Alertes!

Après que le projet ait été mis sur la glace en mai dernier, voilà qu'Alertes : Lily-Rose reçoit le feu vert, au grand bonheur des téléspectateurs qui pourront bientôt découvrir ces nouveaux épisodes dont la production commence très bientôt.

En décembre dernier, Pixcom et illico+ lançaient la série dérivée Alertes : Pelletier, qui a connu un grand succès sur la plateforme. Plus récemment, c'était au tour d'Indéfendable d'obtenir une édition spéciale, Indéfendable : Sans trace, dont les huit épisodes cartonnent sur illico+.

Fort de ces deux succès, Pixcom et illico+, en collaboration avec Québecor Contenu, annoncent la mise en production de la série dérivée Alertes : Lily-Rose, pour une sortie ultérieure sur illico+. Ce nouveau volet en six épisodes, écrit par Sarah Lévesque et produit par Caroline Langlois, tourne les projecteurs vers le personnage de la sergente-détective Lily-Rose Bernard, incarnée par Mylène St-Sauveur.

L'histoire de cette minisérie débutera au cours d'un brunch de famille, alors que Lily-Rose est témoin de la demande en mariage flamboyante du nouvel amoureux de sa mère, propriétaire d'une charmante auberge. L'événement inusité éveille aussitôt en elle des soupçons. Entre arrestations, agressions, disparition et meurtre, elle s'efforce de faire la lumière sur ce qui a toutes les allures d'une bien sombre histoire...

Le producteur chez Pixcom, Charles Lafortune, nous dit à propos de ce projet : « On va rencontrer la mère de Lily-Rose. On va savoir plus tard qui va l'interpréter. Sa mère a un chum, que Lily-Rose ne connaît pas vraiment. Sa mère, elle est un peu sketchy. Lui, il a un hôtel. Il va demander la mère de Lily-Rose en mariage, pendant que Lily-Rose est sur place. Il va arriver quelque chose. La police n'enquête pas vraiment fort. Elle va devoir s'en mêler pour savoir ce qui est arrivé. Elle est avec Renaud. »

Il ajoute : « On a eu Pelletier au masculin, là on va avoir Lily-Rose tirée et drivée par une femme! » Voilà une réjouissante nouvelle pour les adeptes de télévision.

Les tournages de cette série exclusive d'illico+ s'amorceront bientôt et la distribution sera dévoilée prochainement. La diffusion est prévue à l'été 2027.

D'ici la sortie de la série dérivée, vous pourrez vous brancher sur Alertes, qui reprend du service à compter du mardi 8 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.

La série Alertes : Pelletier, toujours disponible sur illico+, sera quant à elle présentée dès le lundi 26 octobre à 21 h à TVA.