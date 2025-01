Ce projet souhaite montrer la dure réalité du monde criminel, qui dépasse la fiction. Grâce à ce documentaire, Mylène St-Sauveur et Frédéric Pierre troquent le plateau de tournage pour faire une immersion au sein des forces de l'ordre. Ils vont accompagner des patrouilleurs et enquêteurs du Québec et prendre part à chaque étape de leurs diverses interventions. À leurs côtés, les téléspectateurs découvrent la réalité sans fard du métier de policier.