Découvrez les deux enquêtes de l'automne dans Alertes : Sophie Prégent commente

Dès la semaine prochaine, vous pourrez replonger dans l'une des séries les plus populaires de notre petit écran, Alertes, alors que la production nous a préparé une nouvelle saison où vengeance et enquêtes sont au programme.

Croisée dans le cadre du lancement de la programmation 2026-2027 du Groupe TVA, la comédienne Sophie Prégent, qui interprète la capitaine déchue Stéphanie Duquette, évoque une nouvelle saison excitante, avec deux enquêtes policières majeures qui occuperont l'escouade Cerbère cet automne.

« Il y a deux grosses enquêtes cette année, dans le prochain bloc que vous allez voir, qui commence en septembre », précise-t-elle d'emblée. « Il y en a une qui commence avec un attentat meurtrier dans une clinique d'avortement. Ça soulève toutes sortes d'idées du "genre est-ce que ça pourrait être des gens qui sont antiavortement, qui essaient de faire un événement, puis qui veulent faire parler d'eux, puis de provoquer des choses". Il va ensuite y avoir un autre attentat, dans une deuxième clinique. Donc, à un moment donné, ce n'est pas juste le fait du hasard. »

C'est un comédien bien connu et expérimenté qui va porter cette histoire, soit Henri Chassé (voir sa photo), que nous avons pu voir récemment dans Indéfendable et Dumas.

À propos de la deuxième enquête de la saison, la comédienne ajoute : « L'autre enquête très importante, on retrouve deux adolescents morts, enlacés l'un à l'autre, dans une ruelle, tués par balle. Ça part un peu comme le Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'une intrigue peut-être de deux familles qui se confrontent, qui se vengent, qui se veulent du mal, puis qui veulent détruire l'autre. C'est probablement autour de ça. »

Évidemment, les téléspectatrices et téléspectateurs sont impatients de découvrir comme la Capitaine Duquette arrivera à se venger de Valérie Murphy (Julie Ringuette), qui a manigancé pour lui faire perdre son poste et la confiance de son équipe.

On se souviendra qu'à la fin de la mi-saison dernière, Stéphanie Duquette jurait vengeance au creux de l'oreille de son ennemi, pendant la réception de mariage de deux de leurs collègues. À ce sujet, Sophie Prégent nous confie : « C'est comme quelque chose où je n'étais jamais allée. Tu sais, la vengeance à ce point-là, on voit ça dans les livres, on voit ça dans les films, mais dans la vie quotidienne, c'est mieux de dire " Ah, puis mange donc de la chnoute" et de s'en aller. Tu ne restes pas là, tu ne te venges pas. Donc, toute cette stratégie-là, carburée, comme avoir un moteur aussi shakespearien, c'est comme la première fois que je jouais ça. »

Alors que vous verrez une guerre à l'écran, entre les deux comédiennes qui la portent à l'écran, c'est une tout autre histoire : « Julie et moi, ça a été comme une histoire d'amour. Ç'a cliqué vite et on riait beaucoup. Pas quand on le faisait, mais on riait beaucoup. Je pense qu'elle m'inspirait, puis que je l'inspirais. Ça nous poussait à être meilleures. »

La comédienne évoque en outre un tournage exigeant : « Ce qui a été compliqué, c'est de plonger et rester dans cet univers-là pendant un bloc au complet. »

Vous pourrez voir le résultat dans Alertes, à compter du mardi 8 septembre à 20 h sur les ondes de TVA. C'est à ne pas manquer!