Où avez-vous vu la psychiatre d'Antigang à la télé avant?

Bien des téléspectateurs ont réagi en voyant apparaître la psychiatre Lavoie dans Antigang il y a quelques semaines. Rappelons qu'elle traite à la fois Philippe Desrosiers (Irdens Exantus) pour contrôler sa colère et Cédric Murphy (Samuel Gauthier), qui n'avait plus à être assigné à sa résidence s'il consultait une ressource en santé mentale.
Le visage de cette jeune actrice ne leur était pas étranger. En effet, Alexa-Jeanne Dubé n'en est pas à ses premières armes au petit écran.
D'abord, elle a interprété un rôle important dans STAT. Elle interprétait l'amoureuse de Marco, la mère de ses enfants. On a pu la voir dans la série de Marie-Andrée Labbé en 2023.
Alexa-Jeanne a aussi joué, entre autres, dans les séries Trop, Faits divers, District 31, L'Échappée, Larry (image ci-dessous) et Sorcières (image ci-dessous).
Sur scène, on a pu la voir dans la pièce Moi et l'autre alors qu'elle interprétait Denise.
Elle s'est aussi illustrée au cinéma. Elle a figuré notamment au générique des films Liverpool, Sarah préfère la course, Origami et Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles.
Prochainement, elle sera de la distribution de la websérie Vidanges, aux côtés de Sébastien Huberdeau notamment.
Alexa-Jeanne a aussi réalisé et scénarisé des courts métrages, une artiste complète quoi!