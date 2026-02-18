Où avez-vous vu la psychiatre d'Antigang à la télé avant?

Bien des téléspectateurs ont réagi en voyant apparaître la psychiatre Lavoie dans Antigang il y a quelques semaines. Rappelons qu'elle traite à la fois Philippe Desrosiers (Irdens Exantus) pour contrôler sa colère et Cédric Murphy (Samuel Gauthier), qui n'avait plus à être assigné à sa résidence s'il consultait une ressource en santé mentale.

Le visage de cette jeune actrice ne leur était pas étranger. En effet, Alexa-Jeanne Dubé n'en est pas à ses premières armes au petit écran.

D'abord, elle a interprété un rôle important dans STAT. Elle interprétait l'amoureuse de Marco, la mère de ses enfants. On a pu la voir dans la série de Marie-Andrée Labbé en 2023.

