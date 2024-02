L’existence de deux soeurs est bousculée lorsque la plus jeune, Anaïs, vient rejoindre son aînée, Isabelle, à Montréal. Ce qui semble d’abord être d’heureuses retrouvailles s’avère un peu moins drôle lorsqu’Isabelle découvre que sa petite sœur vit avec un trouble bipolaire. La nature imprévisible d’Anaïs rend la cohabitation, disons… mouvementée. En même temps, Anaïs apporte avec elle un vent d’authenticité qui pousse Isabelle et son entourage, composé de Marc-Antoine, Manuela, Romain et Samir à se questionner sur leurs propres envies, leurs propres limites.