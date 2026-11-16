Si Mélanie Maynard a coanimé toute la saison des Enfants de la télé avec André Robitaille, elle ne sera pas présente pour l'émission spéciale des fêtes en décembre prochain.

En effet, c'est plutôt Ève Côté qui revisitera les traditions du temps des Fêtes aux côtés d'André.

Voyez des photos au bas de l'article.

Au menu : musique traditionnelle, chansons de Noël, films cultes, plaisirs d'hiver et recettes de famille. Un joyeux voyage dans le temps, rempli d'archives savoureuses, de nostalgie et de fous rires.

Les convives d'Ève et André seront Boucar Diouf, MC Gilles, Joël Legendre, Yves Lambert, Bianca Gervais, Christine Beaulieu, Catherine Souffront, Stéphane Bellavance, Christian Bégin et soeur Angèle.

L'animateur nous a récemment parlé de cette émission spéciale comme d'un rendez-vous incontournable. « Moi, je suis là depuis 13 ans, c'est notre meilleur Noël depuis longtemps! », nous confiait-il en entrevue. Apprenez-en plus sur cette soirée festive de deux heures ici.

Ne manquez pas le Noël des Enfants de la télé le mercredi 9 décembre à 20 h sur ICI Télé.