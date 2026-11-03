Les enfants de la télé nous réserve un party des Fêtes spectaculaire pour son spécial Noël

Hier, Showbizz.net a eu le plaisir de discuter avec André Robitaille qui venait de tourner, la semaine dernière, le spécial Noël 2026 des Enfants de la télé. L'animateur était absolument emballé par ce qui s'était passé sur ce plateau festif, qu'il partage comme chaque semaine avec sa coanimatrice Mélanie Maynard.

« On est fiers de ce qu'on a enregistré. On a fait un show qui va être malade. On a trippé. C'est notre meilleur, à mon avis. »

Moi, je suis là depuis 13 ans, c'est notre meilleur Noël depuis longtemps!

L'animateur nous a confié qu'on nous réservait, cette année, un Noël inspiré des traditions d'autrefois. « Tu sais, on est là pour les souvenirs, pour la nostalgie. »

Et qui dit nostalgie et souvenirs dit un conteur, peut-être? Nous pourrions nous imaginer la présence d'un certain Fred Pellerin, par exemple. « On a une quinzaine d'invités, c'est vraiment costaud. »

Chose certaine, quand il est question de traditions québécoises, on peut penser tout de suite à de la musique dite trad, donc des chansons issues du patrimoine québécois, pour nous donner l'envie de taper du pied ou de la cuillère en bois!

En ce sens, l'animateur nous a effectivement confirmé que les téléspectateurs seront gâtés lors de ce spécial Noël, puisqu'un incontournable de la chanson québécoise sera présent pour l'occasion.

« Yves Lambert est là avec son orchestre! Fait que déjà, ça donne le ton. »

Ça te donne une bonne idée de l'ambiance sur le plateau!

Rappelons qu'Yves Lambert est une figure incontournable de la musique traditionnelle québécoise, le chanteur et musiciens ayant oeuvré une grande partie de sa vie avec la formation La Bottine Souriante.

Somme toute, André Robitaille est particulièrement satisfait de cette 17e saison. « On a des bons shows, on est vraiment très, très contents. La cote d'écoute est très forte encore. Le show est en santé, je dirais. »

Les enfants de la télé est diffusée les mercredis soirs à 20 h sur ICI TÉLÉ et en rattrapage sur ICI TOU.TV. Nous ne connaissons pas encore la date de diffusion du spécial Noël 2026, mais nous resterons à l'affût.