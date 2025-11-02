L'un des acteurs les plus appréciés au Québec ces jours-ci sera à En direct de l'univers samedi prochain

Samedi prochain, ce sera au tour d'Éric Bruneau d'être célébré à En direct de l'univers.

On se rappellera que sa conjointe, Kim Lévesque-Lizotte, a eu droit au même honneur le 22 février dernier. Éric était d'ailleurs allé lui chanter la pomme. Rappelez-vous ce moment magique ici.

Parmi les personnalités qui risquent d'apparaître sur scène au fil de cette émission du 8 novembre prochain, on note d'abord Marc Messier, un partenaire de tennis et un grand ami de l'invité, ainsi qu'Hubert Proulx, camarade de longue date d'Éric.

Comme la finale fracassante d'Avant le crash (on vous en parle ici) sera diffusée deux jours après son En direct de l'univers, on peut s'attendre à ce que certains membres de la distribution de la populaire série de Radio-Canada viennent faire leur tour, à commencer par Émile Proulx-Cloutier et Karine Vanasse, de bons amis du comédien.

Son amoureuse Kim sera aussi, sans doute, de la partie. Saura-t-elle le surprendre avec autant de passion que lui l'a fait l'hiver dernier? À suivre!

Ne manquez pas le En direct de l'univers d'Éric Bruneau le 8 novembre prochain.