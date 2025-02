En direct de l'univers : Éric Bruneau offre la prestation la plus émouvante de la soirée

Ce samedi, Kim Lévesque Lizotte était la tête d'affiche d'une nouvelle édition d'En direct de l'univers, dénotant l'occasion de découvrir la beauté de son répertoire musical. Mélomane avertie, il y en avait pour tous les goûts et tous les genres, alors que s'entrecroisaient des moments festifs et d'autres, plus émouvants.

L'un des moments les plus touchants de la soirée aura sans contredit été lorsque son conjoint, le comédien Éric Bruneau, s'est présenté sur la scène. Ce dernier n'aura toutefois pas poussé la note, mais a plutôt décidé d'offrir à sa conjointe des 12 dernières années la lecture du poignant texte que celle-ci avait écrite pour sa fille, au lendemain des élections américaines. Yeux dans ses yeux, coeur dans le sien, l'amour avec un grand A était dessiné sur les lèvres du populaire acteur :

« Je te dirai qu'il reste du beau à travers les horreurs, [...] de l'amour à travers cette violence. »

Avec en trame de fond Viviane Audet au piano avec sa pièce « Elles », que la musicienne a composé en hommage aux victimes de féminicides, la voix de la fille de Kim et Éric, Marguerite s'est ensuite fait entendre, tandis qu'elle récitait un texte tout aussi émouvant :

« Je te dirai que je t'aime. Je te dirai que je t'aime plus grand que la lune. Je t'aime maman. »

Découvrez le texte complet au bas de cet article.

Comment rester insensible à une telle marque d'affection? Les yeux embués de larmes, Kim eut ensuite le bonheur de voir l'artiste Pilou sur « I'd Do Anything For Love », rappelant les combats de ballade sentimentale auxquels se prêtent Éric et Kim dans leur voiture.

Rappelons que la semaine dernière, une première en 16 ans est survenue sur le plateau de l'émission. Les détails ici.