Avant le crash : Une conclusion de série de laquelle on ne sort pas indemne

La série Avant le crash s'inscrit non seulement comme l'une des meilleures de notre petit écran, mais aussi comme un précieux objet de réflexion, sur la quête effrénée du pouvoir, de l'argent et de la reconnaissance. Aux côtés d'une distribution chevronnée, nous avons vécu toutes les émotions dans les dernières années, du rire aux larmes, en passant par l'inquiétude et la colère.

Les auteurs, Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau ont su ciseler une oeuvre préoccupante, percutante, divertissante et fascinante, qui porte ultimement au recueillement sur les dangers de l'égo et l'empreinte qu'on souhaite laisser sur cette terre. Le tout finement accompagné par la vision artistique sombre et grinçante du réalisateur Stéphane Lapointe. Du grand art jusqu'aux bouts des doigts.

Nous avons eu la chance de visionner en primeur le dernier épisode, qui sera diffusé le 10 novembre prochain à Radio-Canada, dans lequel nous assistons à l'ultime crash, tandis que François et Sabrina (Émile Proulx-Cloutier et Laurence Leboeuf) doivent se marier.

Obnubilé par ses désirs, François s'est laissé emporter dans un tourbillon d'intensité et de passion. Patrick (Mani Soleymanlou) s'est perdu et il n'est plus heureux avec sa conjointe qui s'est radicalisée en se trouvant un intérêt marqué pour l'industrie du bien-être. Vincent (Benoît Drouin-Germain) a utilisé tout le monde autour de lui au profit de ses ambitions professionnelles. Enfin, Marc-André (Éric Bruneau) a tranquillement sombré dans la colère et la tristesse, habité par idéal familial qu'il ne vivra jamais. Autour du quatuor, plusieurs personnages périclitent.

Dans le prochain épisode, l'avant-dernier de la série, vous aurez droit à des performances prodigieuses de la part de Karine Vanasse et Émile Proulx-Cloutier, qui nous ont offert l'un des duos les plus obsédants de la télévision québécoise. On s'attend à les retrouver dans les prochaines cérémonies de remises de prix.

Puis, dans le dernier épisode, la distribution étoilée compose une finale bouleversante, où tout se fragmente, et qui ne manquera pas de vous balafrer le coeur et l'esprit. Les trahisons auront des conséquences irrévocables. Chapeau bas à Éric Bruneau qui mène le bal.

Poursuivant sur leur lancée, avec authenticité et nuances, les auteurs ont concocté une finale en crescendo, qui évite les dénouements rose bonbon pour les protagonistes de l'histoire. Des images saisissantes à ajouter à nos souvenirs télévisuels. Soyons honnêtes, on aurait pris encore quelques saisons, mais on ne peut reprocher à Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau de vouloir conclure leur fresque moderne sur un point d'orgue tragique. Nous saluons le travail de tous les artistes et artisans qui nous ont permis de vivre ce crash inoubliable!

Les deux derniers épisodes seront diffusés sur les ondes de Radio-Canada les lundis à 21 h. L'avant-dernier épisode est déjà disponible pour visionnement, en primeur, sur l'Extra d'ICI Tou.tv.