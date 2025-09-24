Accueil
Les enfants de la télé : Voici pourquoi Roch Lafortune n'était pas au spécial Histoires de filles

La question a été régulièrement posée sur les réseaux sociaux.

Image de l'article « Les enfants de la télé» : Voici pourquoi Roch Lafortune n'était pas au spécial «Histoires de filles »
Élizabeth Lepage-Boily
Après la diffusion de l'émission spéciale des Enfants de la télé sur Histoires de filles, beaucoup de téléspectateurs avaient le même questionnement : « Pourquoi Roc LaFortune n'a pas fait partie des retrouvailles? »

La question a été régulièrement posée sur les réseaux sociaux et bien que la production réponde à plusieurs interrogations des fans sur Facebook, celle-ci est restée sans réponse.

Nous sommes donc allés à la source. Radio-Canada nous dit ceci : « C'est simplement qu'il ne peut y avoir trop d'invités autour de la table et qu'ils doivent faire des choix à chaque émission. Dans ce cas-ci, Roc Lafortune n'a participé qu'à 3 saisons sur 10 d'Histoires de filles. »

Rappelons que Roc LaFortune interprétait Mike Painchaud, l'ex de Dominique.

Précisons que Marie-Lise Pilote avait un empêchement, mais a tout de même envoyé une vidéo pour saluer ses covedettes. Pourquoi ne pas avoir fait la même chose avec Roc? Mystère...

On se souviendra que Serge Postigo n'avait pas participé, de son côté, aux retrouvailles de 4 et demi..., mais la raison de son absence n'était pas la même que pour Roc. Voyez pourquoi il n'y était pas ici.

Cette semaine, Les enfants de la télé rend hommage à la jeune émission Temps de chien. Ce sera l'occasion de passer en revue les carrières des acteurs Francois Bellefeuille, Robin-Joël Cool, Nathalie Breuer et Émilie Bibeau. Voyez un premier extrait ici.

Informations complémentaires

