Une photo d'Émilie Bibeau utilisée pour créer le compte d'une escorte en Russie

Ce mercredi, la distribution principale de la comédie Temps de chien investira le plateau des Enfants de la télé.
La comédienne Émilie Bibeau racontera qu'une photo d'elle costumée en Jessica Rabbit pour le tournage de l'émission Ici on chante, animée par Véronic DiCaire, a été reprise sur les réseaux sociaux afin de créer le profil d'une escorte en Russie.
Voyez l'image en question ci-dessous et l'extrait au bas de l'article.
Bien que l'histoire soit plutôt amusante, on s'imagine qu'Emilie Bibeau n'a pas dû apprécier que quelqu'un se soit approprié son image sans son consentement, dans des circonstances assez choquantes qui plus est.
Le texte se poursuit sous l'image.
Les vedettes québécoises sont victimes de beaucoup de fraudeurs sur les réseaux sociaux.
Pierre Hébert racontait d'ailleurs ce week-end que des escrocs contactaient ses fans afin de leur sous-tirer de l'argent en se faisant passer pour lui. La dernière arnaque l'a fait rire jaune. Tous les détails ici.
Notons que, en plus d'Emilie Bibeau, André Robitaille et Mélanie Maynard s'entretiendront ce mercredi avec Francois Bellefeuille, Robin-Joël Cool et Nathalie Breuer.
Voyez des photos de l'épisode ci-dessous.
Ne manquez pas l'émission spéciale des Enfants de la télé de Temps de chien ce mercredi 24 septembre à 20 h sur ICI Télé.