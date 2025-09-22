Une photo d'Émilie Bibeau utilisée pour créer le compte d'une escorte en Russie

Ce mercredi, la distribution principale de la comédie Temps de chien investira le plateau des Enfants de la télé.

La comédienne Émilie Bibeau racontera qu'une photo d'elle costumée en Jessica Rabbit pour le tournage de l'émission Ici on chante, animée par Véronic DiCaire, a été reprise sur les réseaux sociaux afin de créer le profil d'une escorte en Russie.

Voyez l'image en question ci-dessous et l'extrait au bas de l'article.

Bien que l'histoire soit plutôt amusante, on s'imagine qu'Emilie Bibeau n'a pas dû apprécier que quelqu'un se soit approprié son image sans son consentement, dans des circonstances assez choquantes qui plus est.

Le texte se poursuit sous l'image.