Pierre Hébert rit jaune et met ses fans en garde

Ce week-end, Pierre Hébert a pris le temps de s'adresser à ses fans afin de les mettre en garde contre les arnaqueurs - de plus en plus nombreux et créatifs - sur les réseaux sociaux.

« Juste vous dire jamais : on va vous contacter directement. Je n'ai pas de fan club où c'est payant. Rien, rien, rien de tout ça », dit-il d'abord avant d'exposer une nouvelle technique de ces escrocs du web.

« Il y a un nouvel arnaqueur qui me fait tellement rire. En fait, ce n'est pas drôle, mais il écrit aux gens pour dire qu'il aimerait ça que vous leur envoyiez une carte cadeau Apple parce que je fais des vidéos drôles sur Facebook, puis là, il me manque des cartes Apple cadeau pour pouvoir faire des vidéos sur mon Mac. Je tiens à vous dire que je n'ai pas besoin de cartes Apple, OK? Puis là, l'arnaqueur dit : "ah, je suis à Candiac, je n'en trouve pas". Ça me fait rire parce que c'est vraiment un épais. »

Il termine en disant : « Mais s'il vous plaît, soyez prudents et bonne nouvelle : il y en a des cartes Apple à vendre à Candiac. Tout va bien. Croyez pas ces mangeux de marde-là! »

Évidemment, l'humoriste n'est pas le seul artistique québécois à être victime de ce genre de fraudes sournoises. Plusieurs d'entre elles ont fait des sorties publiques afin de dénoncer ces pratiques malsaines.

Pierre rappelle aux gens de se fier uniquement aux comptes munis d'un crochet bleu sur les réseaux sociaux. Il tente présentement d'obtenir la preuve d'authenticité sur TikTok, mais ses autres pages officielles (Facebook, Instagram) sont dotées dudit crochet.

