Les armes : Mick Vanier et Thomas Dallaire s'affrontent violemment

Dans quel camp est Vanier?

Les armes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Une bande-annonce complète des Armes a été dévoilée récemment.

On peut y voir de nouveaux visages, dont Fabien Dupuis avec un look qui rappelle son rôle de Chicoine dans Watatatow (image au bas de l'article), ainsi qu'un combat belliqueux entre Mick Vanier (Émile Schneider) et Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi).

De quel côté se trouve désormais Mick Vanier? Est-il un allié ou un ennemi? Difficile à dire pour le moment. Chose certaine, après avoir reçu d'innombrables coups de poing de son ancien confrère, Dallaire lui propose de rentrer avec lui à Kanawata. Acceptera-t-il? C'est à suivre!

On peut aussi constater que les infidélités de Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis) se poursuivront et que Kim Falardeau (Ève Landry) reviendra enfin sur la base. Voyez quand exactement et quel sera son nouveau rôle ici.

Daniel Collin, joué par Patrick Labbé, tentera de s'évader alors qu'Ivan (Alfred Poirier), le fils de Savard, se fera tabasser par Craig (François Papineau).

Nous vous invitons à découvrir la bande-annonce complète ci-dessous.

La seconde partie de la deuxième saison des Armes sera présentée à TVA dès le 5 janvier à 20 h.

Mentionné dans cet article

Les Armes
Les Armes
2024 - Aujourd'hui
En cours

Informations complémentaires

