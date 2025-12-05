Accueil
Voici quand Ève Landry sera de retour dans Les armes

Elle n'aura plus le même titre.

Image de l'article Voici quand Ève Landry sera de retour dans «Les armes »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Quand la série Les armes a repris sur les ondes de TVA en septembre dernier, Ève Landry avait complètement disparu du générique.

Voilà qu'on découvre que son personnage de Kim Falardeau sera de retour au sein de la distribution de la série dès le 12 janvier.

On peut lire ceci dans le résumé de l'épisode en question : Désormais sergente-détective, Kim Falardeau est de retour à la base, vêtue en civil. Elle est déterminée à découvrir là ou les taupes qui en mènent large. Elle prévient Louis-Philippe (Vincent-Guillaume Otis) qu’elle ne laissera ni lui, ni Craig nuire à son travail.

Il est aussi écrit : Ivan demande à sa mère de lui rendre un énorme service. Le colonel Craig commence à perdre patience avec Jean-Moïse Caron (Jérémie Jacob) qui ne contrôle plus son impulsivité. Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi) est confronté à une épineuse décision.

On se rappellera que, dans la finale de mi-saison, Dallaire se retrouvait face à face avec Mick Vanier (Émile Schneider) chez les paramilitaires. On vous expliquait d'ailleurs l'échange mystérieux qu'ils ont eu ici.

Précisons que Les armes sera de retour le lundi 5 janvier à 20 h.

